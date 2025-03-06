"Результати неоднозначні": військовий із НГУ розкрив, як працюють нові "розумні" дрони

Ударні коптери із системою самонаведення тестують із 2024 року, але їхня ефективність поки що сумнівна, особливо проти важкої техніки.

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В Україні застосовують "розумні" ударні дрони з функцією захоплення цілі, яка дає змогу обходити вплив засобів радіоелектронної боротьби. Командир підрозділу безпілотників "Тайфун" Національної гвардії України розповів Forbes про особливості застосування такої зброї.

FPV-дрони домінують на війні в Україні, знищуючи вдвічі більше техніки, ніж інші види озброєнь разом узяті. Їхня головна проблема — придушення сигналів зв'язку засобами РЕБ, через які близько половини коптерів не долітають до цілей.

Технологія машинного зору дає змогу оператору вибрати і захопити ціль, після чого дрон долітає до неї самостійно, і вже неважливо, чи доходять сигнали управління через радіоелектронні перешкоди. БПЛА з такою функцією випробовують на війні в Україні з 2024 року. Нещодавно ЗС РФ отримали нові дрони "Мікроб" із захопленням цілі, за словами росіян, перші 3 000 таких БПЛА вже поставили в зону бойових дій в Україні.

За словами командира "Тайфуна" з позивним "Майкл", після перших тестів "результати були неоднозначними". Щоб розпізнавати ціль, вона має бути контрастною і добре помітною на тлі. Тому складно вразити ворога на полі бою, якщо він замаскований камуфляжем.

Росіяни показали український дрон із системою захоплення цілі Фото: Telegram

Розробники стверджують, що дрони зі штучним інтелектом, які мають швидку реакцію, ніколи не панікують і не відволікаються, можуть досягти показника влучання у 80%, що, за їхніми словами, перевершує показники операторів-людей. Військовий же вважає, що люди поки що не відстають.

"Досвідчений пілот із хорошою технічною підготовкою і правильно налаштованими параметрами стека може досягти такого рівня успіху", — каже Майкл.

Кількість влучень дронів зі штучним інтелектом багато в чому залежить від типу цілі. Машинному зору легко захопити і відстежувати транспортні засоби, що рухаються на відкритому просторі, і набагато складніше — піхоту за укриттям.

Як додав Майкл, зараз ЗС РФ мало використовують бронетехніку під час штурмів, більше покладаючись на невеликі піхотні групи. Навіть якщо система може захопити ціль у посадці, то навряд чи обійде всі перешкоди на своєму шляху. Особливо складно це зробити влітку, коли на деревах густе листя.

Майкл поділився відеозаписом з нещодавньої операції, який показує, наскільки складно відстежувати солдатів, що пересуваються лісом навіть узимку. Для машинного зору вони постійно змінюють розмір і форму, ховаються за укриттям.

Майкл зауважив, що дрони із захопленням цілей можуть бути дуже корисними для полювання на неброньовану техніку, як-от автомобілі та мотоцикли, а також невеликих груп піхоти на дорогах. Ще вони ефективні для засідок, коли дрон сідає поруч із дорогою і чекає ворога. Технологія може зробити запуск автоматичним, перетворивши коптер на літаючу міну.

При атаці важкоброньованих цілей дрони із захопленням поки що не приносять користі, оскільки летять безпосередньо і б'ють, куди ближче. Досвідчені оператори вміють вражати танки і БТР у найвразливіші місця, наприклад, у задню частину башти, щоб з першого удару вивести машину з ладу.

Недорогі дрони зі штучним інтелектом поки що не вийшли на поле бою. Але за останні 18 місяців вони перейшли від лабораторних експериментів до життєздатної, хоча й обмеженої зброї.

Нові безпілотники з підтримкою ШІ, як стверджується, більш ефективні. У листопаді український уряд оголосив, що замовив першу партію з 3000 безпілотників з машинним зором . Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр і міністр, а також рушійна сила українських зусиль у галузі безпілотників, місяць потому заявив, що вони планують "значно збільшити" частку з автономним наведенням.

Раніше писали, які технології можуть змінити війну у 2025 році. До їх числа належать дрони на оптоволокні та перехоплювачі.