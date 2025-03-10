Революционный генератор-сердце впервые запустили в Португалии: как добывает энергию (фото)

Электростанция в виде огромного буя генерирует в пять раз больше энергии на тонну, чем предыдущие устройства такого типа.

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На северном побережье Португалии установили первый полномасштабный преобразователь энергии волн CorPack компании CorPower Ocean, напоминающий человеческое сердце. Подробности сообщает медиа Interesting Engineering.

Инновационный генератор впервые установили возле Агусадоры, и он уже полноценно передает электричество в энергосистему Португалии. Это очень важное событие для развития коммерческих электростанций, использующих энергию морских волн.

Напомним, в декабре в Израиле запустили первый "волновой" генератор, созданный компанией Eco Wave Power. Система мощностью 100 КВт может обеспечить электроэнергией 100 домов.

CorPack — это огромный, но при этом довольно легкий буй, который преобразует движение волн в электричество. Он имитирует гидравлическую функцию сердца, используя внутреннее давление, чтобы тянуть буй вниз, в то время как волны толкают его вверх. Это движение преобразуется во вращение, которое приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.

CorPack использует морские волны для генерации энергии Фото: CorPower Ocean

Конструкция генерирует в пять раз больше электроэнергии на тонну оборудования, чем предыдущие устройства, использующие энергию волн. Представители CorPower Ocean заявили о его долговечность и экономической эффективность по сравнению с ранними технологиями.

"CorPower неуклонно продвигается по этапам разработки, обеспечивая инвестиции и исследовательские гранты, особенно из ЕС. Их структурированный подход позволил им поместить устройство в воду, что является значительным достижением, учитывая ограниченное финансирование, доступное для волновой и приливной энергетики в Европе", — прокомментировал старший научный сотрудник Хосе Мигель Родригес из SINTEF изданию EuroNews.

Соучредителем шведской компании по волновой энергии CorPower Ocean в 2009 году стал доктор-кардиолог Стиг Лундбек. Он использовал знания в области кардиомеханики, чтобы создать прорывной преобразователь энергии, способный произвести революцию в отрасли.

CorPack добывает энергию для жителей Португалии Фото: CorPower Ocean

Океаны покрывают 71% поверхности Земли и содержат огромный неиспользованный потенциал возобновляемой энергии. Такие страны, как Испания, Франция и Ирландия, с их сильными атлантическими волнами, имеют самые многообещающие условия для генерации энергии волн.

Международное энергетическое агентство (МЭА) утверждает, что производство энергии из океана должно расти на 33% в год, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) подсчитала, что энергия волн может вырабатывать до 29 500 ТВт·ч в год, что почти в десять раз превышает общее потребление электроэнергии в Европе за год.

Стоит отметить, что энергию волн также использует необычная система Wave Line Magnet, созданная британско-кипрской компанией Sea Wave Energy Limited. Ее можно использовать для производства электричества, опреснения воды или добычи водорода.