Революційний генератор-серце вперше запустили в Португалії: як видобуває енергію (фото)

Електростанція у вигляді величезного буя генерує в п'ять разів більше енергії на тонну, ніж попередні пристрої такого типу.

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На північному узбережжі Португалії встановили перший повномасштабний перетворювач енергії хвиль CorPack компанії CorPower Ocean, що нагадує людське серце. Подробиці повідомляє медіа Interesting Engineering.

Інноваційний генератор уперше встановили біля Агусадори, і він уже повноцінно передає електрику в енергосистему Португалії. Це дуже важлива подія для розвитку комерційних електростанцій, що використовують енергію морських хвиль.

Нагадаємо, у грудні в Ізраїлі запустили перший "хвильовий" генератор, створений компанією Eco Wave Power. Система потужністю 100 КВт може забезпечити електроенергією 100 будинків.

CorPack — це величезний, але при цьому досить легкий буй, який перетворює рух хвиль на електрику. Він імітує гідравлічну функцію серця, використовуючи внутрішній тиск, щоб тягнути буй вниз, тоді як хвилі штовхають його вгору. Цей рух перетворюється на обертання, яке приводить у дію генератор, що виробляє електрику.

CorPack використовує морські хвилі для генерації енергії Фото: CorPower Ocean

Конструкція генерує в п'ять разів більше електроенергії на тонну обладнання, ніж попередні пристрої, що використовують енергію хвиль. Представники CorPower Ocean заявили про його довговічність та економічну ефективність порівняно з ранніми технологіями.

"CorPower неухильно просувається по етапах розробки, забезпечуючи інвестиції та дослідницькі гранти, особливо з ЄС. Їхній структурований підхід дав їм змогу помістити пристрій у воду, що є значним досягненням з огляду на обмежене фінансування, доступне для хвильової та приливної енергетики в Європі", — прокоментував старший науковий співробітник Хосе Мігель Родрігес із SINTEF виданню EuroNews.

Співзасновником шведської компанії з хвильової енергії CorPower Ocean 2009 року став доктор-кардіолог Стіг Лундбек. Він використав знання в галузі кардіомеханіки, щоб створити проривний перетворювач енергії, здатний зробити революцію в галузі.

CorPack видобуває енергію для жителів Португалії Фото: CorPower Ocean

Океани покривають 71% поверхні Землі і містять величезний невикористаний потенціал відновлюваної енергії. Такі країни, як Іспанія, Франція та Ірландія, з їхніми сильними атлантичними хвилями, мають найбільш багатообіцяючі умови для генерації енергії хвиль.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) стверджує, що виробництво енергії з океану має зростати на 33% на рік, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів. Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) підрахувала, що енергія хвиль може виробляти до 29 500 ТВт-год на рік, що майже вдесятеро перевищує загальне споживання електроенергії в Європі за рік.

Варто зазначити, що енергію хвиль також використовує незвичайна система Wave Line Magnet, створена британсько-кіпрською компанією Sea Wave Energy Limited. Її можна використовувати для виробництва електрики, опріснення води або видобутку водню.