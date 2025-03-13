Завышают эффективность: лучших производителей солнечных панелей вывели на чистую воду

В среднем на практике показатели оказываются на 1,2% меньшими, чем обещали компании. Для Германии это эквивалентно 195 МВт недостающей энергии.

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Заявленные производителями характеристики солнечных модулей часто оказываются завышенными по сравнению с результатами практических тестов. Об этом сообщили ученые из Института систем солнечной энергетики Фраунгофера в Германии, подведя итоги своих исследований, передает сайт TechXplore.

Стоит напомнить, что недавно другая группа ученых создали солнечный элемент с рекордной эффективностью 31,16%. В его основе лежит перовскит.

С 2012 года специалисты провели более 70 000 измерений мощности фотоэлектрических модулей в калибровочной лаборатории CalLab PV Modules. Они проанализировали данные 1034 замеров полученных от монокристаллических кремниевых фотоэлектрических модулей в стандартизированных условиях, и обнаружили, что до 2016 года в среднем лабораторные испытания показывали больше мощности, чем обещал производитель, но примерно с 2017 году ситуация изменилась на противоположную.

То есть, производитель указывал большую эффективность, чем оборудование показывало на практике. С тех пор негативная тенденция лишь развивалась, особенно в период с 2020 по 2023 год, и в среднем расхождение в мощности составило 1,3%. Это большая разница, если учесть, что разработчики фотоэлектрических систем борются за каждую десятую долю процента. Притом положительного отклонения, когда заявленные показатели были ниже фактических, почти не встречались.

В 2024 году наблюдался небольшой "разворот" тенденции в обратную сторону, но в среднем отрицательные отклонения составили 1,2%. По мнению исследователей, это может быть признаком того, что компании-производители признали проблемой тенденцию к "оптимистичным" оценкам мощности.

"Если предположить, что наши данные являются репрезентативными для немецкого рынка установок, то среднее отставание в 1,2% при дополнительных 16,2 гигаваттах в 2024 году соответствует общей выработке около 195 мегаватт", — прокомментировал Дэниел Филлип, руководитель отдела характеристик и надежности модулей института.

Для достижения результата, репрезентативного для покупателей модулей, учитывались только данные из проектов, где заявленные характеристики и данные клиента не совпадали. Кроме того, рассматривали продукцию только 15 лучших производителей модулей.

Недавно писали, что в США разработали сверхлегкую солнечную панель в 400 раз эффективнее обычных. Ее элементы в 50 раз тоньше человеческого волоса, поэтому могут покрывать сложные поверхности.