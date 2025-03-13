Завищують ефективність: найкращих виробників сонячних панелей вивели на чисту воду

У середньому на практиці показники виявляються на 1,2% меншими, ніж обіцяли компанії. Для Німеччини це еквівалентно 195 МВт енергії, якої бракує.

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Заявлені виробниками характеристики сонячних модулів часто виявляються завищеними порівняно з результатами практичних тестів. Про це повідомили вчені з Інституту систем сонячної енергетики Фраунгофера в Німеччині, підбивши підсумки своїх досліджень, передає сайт TechXplore.

Варто нагадати, що нещодавно інша група вчених створила сонячний елемент із рекордною ефективністю 31,16%. У його основі лежить перовскіт.

З 2012 року фахівці провели понад 70 000 вимірювань потужності фотоелектричних модулів у калібрувальній лабораторії CalLab PV Modules. Вони проаналізували дані 1034 вимірів, отриманих від монокристалічних кремнієвих фотоелектричних модулів у стандартизованих умовах, і виявили, що до 2016 року в середньому лабораторні випробування показували більшу потужність, ніж обіцяв виробник, але приблизно з 2017 року ситуація змінилася на протилежну.

Тобто, виробник вказував більшу ефективність, ніж обладнання показувало на практиці. Відтоді негативна тенденція лише розвивалася, особливо в період з 2020 по 2023 рік, і в середньому розбіжність у потужності склала 1,3%. Це велика різниця, якщо врахувати, що розробники фотоелектричних систем борються за кожну десяту частку відсотка. До того ж позитивного відхилення, коли заявлені показники були нижчими за фактичні, майже не зустрічалися.

У 2024 році спостерігався невеликий "розворот" тенденції у зворотний бік, але в середньому негативні відхилення становили 1,2%. На думку дослідників, це може бути ознакою того, що компанії-виробники визнали проблемою тенденцію до "оптимістичних" оцінок потужності.

"Якщо припустити, що наші дані є репрезентативними для німецького ринку установок, то середнє відставання в 1,2% за додаткових 16,2 гігавата у 2024 році відповідає загальному виробленню приблизно 195 мегавата", — прокоментував Деніел Філліп, керівник відділу характеристик і надійності модулів інституту.

Для досягнення результату, репрезентативного для покупців модулів, враховувалися тільки дані з проєктів, де заявлені характеристики і дані клієнта не збігалися. Крім того, розглядали продукцію тільки 15 найкращих виробників модулів.

Нещодавно писали, що у США розробили надлегку сонячну панель, у 400 разів ефективнішу за звичайні. Її елементи в 50 разів тонші за людську волосину, тому можуть покривати складні поверхні.