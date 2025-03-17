Скамейки с солнечными панелями за 462 тысячи гривен установили в Украине: чем они полезны

К каждой скамейке можно одновременно подключить до четырех приборов, но даже несмотря на это они будут окупаться очень долго.

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Скамейки с солнечными модулями, которые заряжают гаджеты, установили на территории Волынского национального университета имени Леси Украинки в Луцке. Об этом стало известно местному изданию misto.media.

Стоит отметить, что в Киеве первую скамейку с солнечной панелью установили еще в апреле 2016 года. Несмотря на это явление до сих пор не стало очень массовым.

В феврале 12 скамеек с солнечными панелями на спинках и аккумуляторами снизу появились возле корпусов учебного заведения. На каждой из них оборудовано 4 USB-выхода, благодаря которым накопленную энергию можно тратить для зарядки смартфонов, планшетов и других маломощных устройств.

Как сообщил Анатолий Цьось, исполняющий обязанности ректора университета, на солнечные скамейки учебное заведение потратило 462 тысячи гривен. Установкой занималось ООО "Специализированные Энергетические Технологии", которое выиграло тендер, объявленный в октябре 2024 года.

Судя по размеру солнечных панелей на фото, их мощность невысокая, поэтому окупаться они будут довольно долго. С другой стороны, студенты и прохожие получат источник бесплатной энергии прямо на улице, что очень полезно, учитывая возможные отключения электроснабжения в Украине из-за российских обстрелов.

Ранее в строительной компании "ЕМайбутнє" рассказали Фокусу, какие разрешения нужно получить для установки солнечных панелей в Украине. Сейчас этим очень озабочены как владельцы частных домов, так и ОСМД или ЖСК.

Писали также, что Украина получила из Италии почти 6000 солнечных панелей. Установки общей мощностью около 2 МВт будут генерировать энергию для больниц.