Лавки із сонячними панелями за 462 тисячі гривень встановили в Україні: чим вони корисні

До кожної лавки можна одночасно під'єднати до чотирьох приладів, але навіть попри це вони окуповуватимуться дуже довго.

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Лавки із сонячними модулями, які заряджають гаджети, встановили на території Волинського національного університету імені Лесі Українки у Луцьку. Про це стало відомо місцевому виданню misto.media.

Варто зазначити, що у Києві першу лавку із сонячною панеллю встановили ще у квітні 2016 року. Попри це явище досі не стало дуже масовим.

У лютому 12 лавок із сонячними панелями на спинках та акумуляторами знизу з'явилися біля корпусів навчального закладу. На кожній з них обладнано 4 USB-виходи, завдяки яким накопичену енергію можна витрачати для зарядки смартфонів, планшетів та інших малопотужних пристроїв.

Як повідомив Анатолій Цьось, що виконує обов'язки ректора університету, на сонячні лавки навчальний заклад витратив 462 тисячі гривень. Встановленням займалося ТзОВ "Спеціалізовані Енергетичні Технології", яке виграло тендер, оголошений у жовтні 2024 року.

Судячи з розміру сонячних панелей на фото, їх потужність невисока, тому окуповуватимуться вони доволі довго. З іншого боку, студенти та перехожі отримають джерело безкоштовної енергії прямо на вулиці, що дуже корисно, враховуючи можливі відключення електропостачання в Україні через російські обстріли.

Раніше у будівельній компанії "ЄМайбутнє" розповіли Фокусу, які дозволи потрібно отримати для встановлення сонячних панелей в Україні. Зараз цим дуже переймаються як власники приватних будинків, так і ОСББ чи ЖБК.

Писали також, що Україна отримала з Італії майже 6000 сонячних панелей. Установки загальною потужністю близько 2 МВт генеруватимуть енергію для лікарень.