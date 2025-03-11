Сонячні панелі для будинку: інсталятор пояснив, які дозволи потрібно отримати

Правила для приватних і багатоквартирних будинків кардинально різняться, кажуть експерти.

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Встановлення сонячної електростанції забезпечує будинку хоча б часткову енергонезалежність і страховку на випадок відключень світла. У будівельній компанії "ЄМайбутнє" розповіли Фокусу, які дозволи і в яких випадках потрібно отримати.

Зазначимо, що нещодавно інсталятори розповіли, де і як можна отримати гроші для встановлення сонячних панелей. В Україні діють програми кредитування та компенсації.

Для встановлення сонячної електростанції в приватному будинку дозвіл не потрібен у тому разі, якщо вироблена енергія витрачатиметься на власні потреби. Якщо ж власник хоче під'єднати систему до зовнішньої енергомережі, щоб продавати за "зеленим тарифом", то потрібно отримати дозвіл і підписати відповідний договір із регіональними електромережами або обласною енергокомпанією.

В Україні діють будівельні норми, але немає державних органів, що контролюють їх дотримання. Власники приватних будинків будуть самі відповідати за наслідки в разі пожежі або інших надзвичайних подій. Компанії-інсталятори, які монтують сонячні панелі з супутнім обладнанням, зацікавлені в тому, щоб норми дотримувалися.

"Ми наголошуємо своїм потенційним клієнтам, що потрібно для цього: заземлення та інше. Що ми готові зробити проєкт, передбачити це все. Є будинки, де це все вже враховано, незалежно від сонячної електростанції", — розповіли в "ЄМайбутнє".

ОСББ або ЖБК за законом не можуть продавати енергію, оскільки є неприбутковими об'єднаннями. Для встановлення сонячних станцій у багатоквартирних будинках варто зробити проєкт і провести експертизу, щоб визначити, чи витримають конструкції необхідне обладнання. Зате спеціальні дозволи їм отримувати не треба.

Власники квартир не мають права встановлювати сонячні панелі на фасади або дахи будинків — це незаконно. Максимум — на балконі або всередині приміщення.

Теоретично, можна зібрати підписи мешканців усіх квартир і отримати схвалення керівництва ОСББ або ЖБК, але в будь-який момент можуть прийти представники державних служб і видати багато приписів, які доведеться виконувати.

У другій частині того ж інтерв'ю представники компанії "ЄМайбутнє" пояснили, яку ж вигоду зараз дають сонячні панелі українцям. Багато жителів країни вже відчули ці переваги на собі.