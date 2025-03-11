Солнечные панели для дома: инсталлятор объяснил, какие разрешения нужно получить

Правила для частных и многоквартирных домов кардинально различаются, говорят эксперты.

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Установка солнечной электростанции обеспечивает дому хотя бы частичную энергонезависимость и страховку на случай отключений света. В строительной компании "ЄМайбутнє" рассказали Фокусу, какие разрешения и в каких случаях нужно получить.

Отметим, что недавно инсталляторы рассказали, где и как можно получить деньги для установки солнечных панелей. В Украине действуют программы кредитования и компенсации.

Для установки солнечной электростанции в частном доме разрешение не нужно в том случае, если выработанная энергия будет расходоваться на собственные нужды. Если же владелец хочет подключить систему к внешней энергосети, чтобы продавать по "зеленому тарифу", то нужно получить разрешение и подписать соответствующий договор с региональными электросетями или областной энергокомпанией.

В Украине действуют строительные нормы, но нет государственных органов, контролирующих их соблюдение. Владельцы частных домов будут сами отвечать за последствия в случае пожара или других чрезвычайных происшествий. Компании-инсталяторы, которые монтируют солнечные панели с сопутствующим оборудованием, заинтересованы в том, чтобы нормы соблюдались.

"Мы подчеркиваем своим потенциальным клиентам, что нужно для этого: заземление и прочее. Что мы готовы сделать проект, предусмотреть это все. Есть дома, где это все уже учтено, независимо от солнечной электростанции", — рассказали в "ЄМайбутнє".

ОСМД или ЖСК по закону не могут продавать энергию, поскольку являются неприбыльными объединениями. Для установки солнечных станций в многоквартирных домах стоит сделать проект и провести экспертизу, чтобы определить, выдержат ли конструкции необходимое оборудование. Зато специальные разрешения им получать не надо.

Владельцы квартир не имеют права устанавливать солнечные панели на фасады или крыши домов — это незаконно. Максимум — на балконе или внутри помещения.

Теоретически, можно собрать подписи жильцов всех квартир и получить одобрение руководства ОСМД или ЖСК, но в любой момент может прийти представители государственных служб и выдать много предписаний, которые придется выполнять.

Во второй части того же интервью представители компании "ЄМайбутнє" объяснили, какую же выгоду сейчас дают солнечные панели украинцам. Многие жители страны уже ощутили эти преимущества на себе.