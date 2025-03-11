Солнечные панели в Украине: где и как получить деньги для установки на доме

Люди могут получить от банка деньги на строительство солнечных электростанций, а затем зарабатывать, продавая выработанную энергию.

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Сейчас в Украине очень выгодно устанавливать солнечные электростанции, но хорошая система стоит недешево. В строительной компании "ЄМайбутнє" Фокусу рассказали о том, где можно взять деньги на такое оборудование.

Кстати, во второй части интервью представители "ЄМайбутнє" рассказали, чем выгодно устанавливать солнечные панели.

Компания занимается установкой солнечных модулей и систем накопления как в частных, так и многоквартирных домах. Владельцы частных домов предпочитают покупать их за свой счет, хотя многие украинские банки предлагают кредиты специально на возобновляемые источники энергии.

"Люди боятся кредитов, как огня, — говорит руководитель направления Вячеслав Улазовский. — "По моему субъективному мнению, это просто какой-то стереотип сформировался, и люди просто боятся кредитов. Когда они видят, условно, процентную ставку 0,01%, вроде рассрочка, то воспринимают лучше, но когда речь идет именно о кредите в чистом виде, то не очень в восторге".

Компенсировать затраты на солнечные электростанции украинцы могут, продавая лишнюю энергию, если получат разрешение и подключатся к региональной энергосети. В этом случае самое главное — это учесть мощность, ведь нельзя отдавать больше, чем предусмотрено договором с поставщиком.

"Если у них подписан договор на поставку 6 кВт, то больше чем 6 кВт они и отдавать не смогут. Соответственно, нет смысла ставить для этих задач более мощную станцию, потому что больше все равно не примут", — объяснили в компании.

Солнечные панели для многоквартирных домов, где сформированы ОСМД или ЖСК, устанавливают по программе "ГрінДім", в рамках которой "Фонд Энергоэффективности" компенсирует часть средств (в среднем до 2 млн грн). Продавать энергию по "зеленому тарифу" ОСМД и ЖСК не могут.

Дом должен пройти энергоаудит и представить проект солнечной электростанции. Потом нужно провести экспертизу и подтвердить, что здание соответствует техническим нормам безопасности. Например, что кровля выдержит панели.

Ранее писали о создании дешевых солнечных панелей HelioSkin, который можно будет крепить куда-угодно. Гибкий фотоэлектрический материал напоминает ткань и оборачивается вокруг объектов.