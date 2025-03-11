Сонячні панелі в Україні: де і як отримати гроші для встановлення на будинку

Люди можуть отримати від банку гроші на будівництво сонячних електростанцій, а потім заробляти, продаючи вироблену енергію.

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Зараз в Україні дуже вигідно встановлювати сонячні електростанції, але хороша система коштує недешево. У будівельній компанії "ЄМайбутнє" Фокусу розповіли про те, де можна взяти гроші на таке обладнання.

До речі, у другій частині інтерв'ю представники "ЄМайбутнє" розповіли, чим вигідно встановлювати сонячні панелі.

Компанія займається встановленням сонячних модулів і систем накопичення як у приватних, так і багатоквартирних будинках. Власники приватних будинків воліють купувати їх власним коштом, хоча багато українських банків пропонують кредити спеціально на поновлювані джерела енергії.

"Люди бояться кредитів, як вогню, — каже керівник напрямку В'ячеслав Улазовський. — "На мою суб'єктивну думку, це просто якийсь стереотип сформувався, і люди просто бояться кредитів. Коли вони бачать, умовно, відсоткову ставку 0,01%, начебто розстрочку, то сприймають краще, але коли йдеться саме про кредит у чистому вигляді, то не дуже в захваті".

Компенсувати витрати на сонячні електростанції українці можуть, продаючи зайву енергію, якщо отримають дозвіл і підключаться до регіональної енергомережі. У цьому випадку найголовніше — це врахувати потужність, адже не можна віддавати більше, ніж передбачено договором із постачальником.

"Якщо у них підписано договір на поставку 6 кВт, то більше ніж 6 кВт вони і віддавати не зможуть. Відповідно, немає сенсу ставити для цих завдань потужнішу станцію, тому що більше все одно не приймуть", — пояснили в компанії.

Сонячні панелі для багатоквартирних будинків, де сформовані ОСББ або ЖБК, встановлюють за програмою "ГрінДім", у рамках якої "Фонд Енергоефективності" компенсує частину коштів (у середньому до 2 млн грн). Продавати енергію за "зеленим тарифом" ОСББ і ЖБК не можуть.

Будинок має пройти енергоаудит і представити проєкт сонячної електростанції. Потім потрібно провести експертизу і підтвердити, що будівля відповідає технічним нормам безпеки. Наприклад, що покрівля витримає панелі.

Раніше писали про створення дешевих сонячних панелей HelioSkin, який можна буде кріпити будь-куди. Гнучкий фотоелектричний матеріал нагадує тканину і обертається навколо об'єктів.