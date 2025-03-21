Китай может захватить рынок OLED-дисплеев: Samsung предупредила о последствиях

Дисплеи OLED вытесняют жидкокристаллические в индустрии телевизоров, смартфонов и ноутбуков, а китайские производители набирают обороты.

Related video

Китай вскоре может доминировать на рынке дисплеев типа OLED точно так же, как захватил лидерство с LCD. Об этом сообщает корейская газета Chosun Biz, ссылаясь на заявление Корейской ассоциации индустрии дисплеев, куда входит и Samsung Display.

Более 20 лет назад компании LG Display и Samsung Display вытеснили таких японских производителей, как Sony, Sharp и Panasonic, с рынка производства жидкокристаллических панелей. Сегодня Samsung Display больше не производит ЖК-панели, а LG Display планирует прекратить его в конце марта.

Обе компании сосредоточились на производстве более дорогих и качественных OLED. В результате LG Electronics и Samsung Electronics приходится закупать ЖК-панели у китайских производителей, таких как TCL CSOT и BOE. Кстати, в Китае создали самый маленький в мире дисплей, его пиксели по размеру меньше, чем вирусы.

Президент Samsung Display Ли Чонг предупреждает, что Китай может распространить свой производственный опыт на OLED, и это может привести к краху южнокорейской индустрии дисплеев.

"Вызывает большую обеспокоенность тот факт, что китайские корпорации сокращают технологический разрыв, однако очевидно, что разница в передовых технологических возможностях все еще существует, — сказал Ли Чонг. — Это очень тревожный аспект, и важно, как мы можем снова увеличить технологический разрыв".

Признаки прогресса со стороны Китая уже есть. По данным Trendforce, в 2024 году BOE превзошла Samsung Display по производству OLED-панелей для смартфонов. Между тем, BOE тратит 9 миллиардов долларов на строительство нового завода 8.6G для OLED, а TCL CSOT начала мелкосерийное производство струйных RGB OLED, чему способствовал растущий переход на технологию OLED планшетов, ноутбуков и мониторов.

"По мере развития ИИ на устройствах и других технологий не только ускорится проникновение OLED на существующий рынок, но и приложения в области складных, сворачиваемых, прозрачных, смешанной реальности (XR) и мобильности приведут к трансформации отрасли, невиданной ранее", — сказал Ли Чонг.

Тем временем, Sony разработала новую технологию, которая может вытеснить OLED. Панели New RGB LED имеют особые светодиоды, каждый из которых может управлять тремя цветами, чтобы точнее передавать изображение.