Китай може захопити ринок OLED-дисплеїв: Samsung попередила про наслідки

Дисплеї OLED витісняють рідкокристалічні в індустрії телевізорів, смартфонів і ноутбуків, а китайські виробники набирають обертів.

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Китай незабаром може домінувати на ринку дисплеїв типу OLED так само, як захопив лідерство з LCD. Про це повідомляє корейська газета Chosun Biz, посилаючись на заяву Корейської асоціації індустрії дисплеїв, куди входить і Samsung Display.

Понад 20 років тому компанії LG Display і Samsung Display витіснили таких японських виробників, як Sony, Sharp і Panasonic, з ринку виробництва рідкокристалічних панелей. Сьогодні Samsung Display більше не виробляє РК-панелі, а LG Display планує припинити його наприкінці березня.

Обидві компанії зосередилися на виробництві більш дорогих і якісних OLED. У результаті LG Electronics і Samsung Electronics доводиться закуповувати РК-панелі у китайських виробників, таких як TCL CSOT і BOE. До речі, в Китаї створили найменший у світі дисплей, його пікселі за розміром менші, ніж віруси.

Президент Samsung Display Лі Чонг попереджає, що Китай може поширити свій виробничий досвід на OLED, і це може призвести до краху південнокорейської індустрії дисплеїв.

"Викликає велике занепокоєння той факт, що китайські корпорації скорочують технологічний розрив, проте очевидно, що різниця в передових технологічних можливостях все ще існує, — сказав Лі Чонг. — Це дуже тривожний аспект, і важливо, як ми можемо знову збільшити технологічний розрив".

Ознаки прогресу з боку Китаю вже є. За даними Trendforce, у 2024 році BOE перевершила Samsung Display з виробництва OLED-панелей для смартфонів. Тим часом BOE витрачає 9 мільярдів доларів на будівництво нового заводу 8.6G для OLED, а TCL CSOT почала дрібносерійне виробництво струменевих RGB OLED, чому сприяв зростаючий перехід на технологію OLED планшетів, ноутбуків і моніторів.

"У міру розвитку ШІ на пристроях та інших технологій не тільки прискориться проникнення OLED на наявний ринок, а й додатки в галузі складних, згорнуті, прозорі, змішаної реальності (XR) і мобільності призведуть до трансформації галузі, небаченої раніше", — сказав Лі Чонг.

Тим часом, Sony розробила нову технологію, яка може витіснити OLED. Панелі New RGB LED мають особливі світлодіоди, кожен з яких може керувати трьома кольорами, щоб точніше передавати зображення.