Пікселі менші за віруси: китайці створили найменший у світі світлодіодний дисплей

Поки що дисплей створює тільки монохромне зелене зображення, але його можна зробити і кольоровим.

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У Китаї вчені створили найкрихітніші світлодіодні (LED) дисплеї в історії. Вони описали своє досягнення в статті для журналу Nature.

Баодань Чжао з Чжецзянського університету в Ханчжоу, Китай, та її колеги також змогли створити ще більш крихітний світлодіод, пікселі якого були 90 нанометрів завширшки — розмір типового вірусу, і занадто малі, щоб їх можна було розрізнити навіть за допомогою найпотужніших оптичних мікроскопів. З його допомогою зробили монохромний дисплей, на який вивели зображення дерева і Землю, що обертається.

До речі, нещодавно в Китаї створили перший у світі дисплей, що імітує папір. Компанія Dasung представила компактний монітор Paperlike 103 типу E-Ink з діагоналлю 10,3 дюйма і частотою оновлення 60 Гц.

Фізики кажуть, що за допомогою нової технології можна створювати і кольорові дисплеї, хоча їх буде складніше виробляти. Мікроскопічні пікселі можуть бути корисними в таких додатках, як віртуальна реальність.

Зображення на найменшому у світі дисплеї Фото: Zhejiang University in Hangzhou

Світлодіоди — це напівпровідники, що випромінюють світло, коли через них протікає електричний струм. Китайські дослідники створили напівпровідник із перовскіту, класу матеріалів, який включає не тільки природні мінерали, а й штучні, що використовуються в сучасних сонячних панелях. Перовскіт дав змогу світлодіодам залишатися яскравими, навіть коли пікселі були зменшені до мікроскопічних розмірів.

"Крім нашої наукової цікавості, такі експерименти показують, що при надзвичайно малих розмірах світлодіоди на основі перовскіту все ще можуть зберігати розумну ефективність", — прокоментувала Баодань Чжао.

Нещодавно Sony розробила нову технологію дисплея під назвою New RGB LED. Вона може перевершити OLED за якістю передачі кольору.

Писали також, як працюють і чим відрізняються дисплеї OLED, QLED і MicroLED. Вони дають телевізорам принципово різні переваги.