Пиксели меньше вирусов: китайцы создали самый маленький в мире светодиодный дисплей

Пока дисплей создает только монохромное зеленое изображение, но его можно сделать и цветным.

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В Китае ученые создали самые крошечные светодиодные (LED) дисплеи в истории. Они описали свое достижение в статье для журнала Nature.

Баодань Чжао из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, Китай, и ее коллеги также смогли создать еще более крошечный светодиод, пиксели которого были 90 нанометров в ширину — размер типичного вируса, и слишком малы, чтобы их можно было различить даже с помощью самых мощных оптических микроскопов. С его помощью сделали монохромный дисплей, на который вывели изображения дерева и вращающуюся Землю.

Кстати, недавно в Китае создали первый в мире дисплей, имитирующий бумагу. Компания Dasung представила компактный монитор Paperlike 103 типа E-Ink с диагональю 10,3 дюйма и частотой обновления 60 Гц.

Физики говорят, что с помощью новой технологии можно создавать и цветные дисплеи, хотя их будет сложнее производить. Микроскопические пиксели могут быть полезны в таких приложениях, как виртуальная реальность.

Изображения на самом маленьком в мире дисплее Фото: Zhejiang University in Hangzhou

Светодиоды — это полупроводники, излучающие свет, когда через них протекает электрический ток. Китайские исследователи создали полупроводник из перовскита, класса материалов, который включает не только природные минералы, но и искусственные, использующиеся в современных солнечных панелях. Перовскит позволил светодиодам оставаться яркими, даже когда пиксели были уменьшены до микроскопических размеров.

"Помимо нашего научного любопытства, такие эксперименты показывают, что при чрезвычайно малых размерах светодиоды на основе перовскита все еще могут сохранять разумную эффективность", — прокомментировала Баодань Чжао.

Недавно Sony разработала новую технологию дисплея под названием New RGB LED. Она может превзойти OLED по качеству передачи цвета.

Писали также, как работают и чем отличаются дисплеи OLED, QLED и MicroLED. Они дают телевизорам принципиально разные преимущества.