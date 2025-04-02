Качество оправдывает цену: может ли 4К-проектор UST заменить телефизор (видео)

Современные ультракороткофокусные проекторы с разрешением 4К стоят дорого. Журналист Крис Байер месяц тестировал модель Formovie Cinema Edge в испытательной лаборатории, чтобы проверить, дотягивают ли она по качеству изображения до телевизоров.

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Он поделился своими наблюдениями об устройстве за 1799 долларов в статье на сайте ZDNET.

Первые проекторы с ультракоротким фокусом (UST) появились на массовом рынке США еще в 2014 году. Большое преимущество заключается в том, что их не надо подвешивать под потолком или поднимать на стойке — достаточно поставить на небольшом расстоянии от экрана.

UST прошли долгий путь развития в плане дизайна, производительности и доступности, но даже сегодня большинство моделей напоминают по размеру и форме напоминают видеомагнитофоны 2000-х годов.

Лазерный проектор Cinema Edge Theater UST от Formovie с обновленной моделью Theatre Premium и более доступной базовой моделью Cinema Edge олицетворяет прогресс, достигнутый на рынке домашних развлечений. Он получил привычный форм-фактор коробки, но довольно гладкой и компактной. Он весит около 7 кг и имеет размеры 18 x 12 x 3,6 дюймов.

Cinema Edge имеет две регулируемые ножки спереди для подъема устройства по мере необходимости. Это полезная опция, потому что следует максимально выгодно разместить проектор у экрана перед активацией коррекции трапецеидальных искажений. Примечательно, что коррекцию ни разу не пришлось проводить, чтобы получить пропорциональный и резкий фокус от края до края.

Чтобы считаться проектором UST, устройство должно иметь проекционное отношение менее 0,40: 1. При соотношении 0,23: 1 Cinema Edge может предположительно создавать 80-дюймовое изображение, находясь всего в 5,5 дюймах (13,7 см) от проекционной поверхности.

По "начинке" и возможностям Сinema Edge на порядок лучше, чем любое периферийное телевизионное устройство, выпущенное два десятилетия назад. Во время тестирования обозреватель пытался получить максимально возможную большую и четкую проекцию. Он обнаружил, что наилучшее расстояние — 30 см от линзы до экрана на высоте обычного журнального столика), когда диагональ изображения достигает 150 дюймов в формате 16:9.

Источником света Cinema Edge является ALPD (усовершенствованный лазерно-фосфорный дисплей), управляемый микрочипом DLP (цифровая обработка света), оснащенным быстродействующим переключением пикселей XPR. Все это обеспечивает разрешение 4K HD с рейтингом цветового охвата 110% от Rec.709 и коэффициентом контрастности 3000:1.

Formovie обещает яркость 2100 люмен, но в большинстве случаев замеры показали около 1900. Это, конечно, не самый яркий 4K-проектор из доступных на рынке, но он достаточно яркий для UST стоимостью менее 2000 долларов.

Поддерживая HDR10 и HLG HDR, проектор достаточно яркий, а его цвета живые, даже в режиме Movie — режиме, который часто подавляет яркость в пользу точности цвета. Рыба-клоун, плавающая среди кораллов, выглядела так, будто она находится по ту сторону огромного стеклянного аквариума. Крупный план бабочки, выползающей из куколки, включал в себя явно четкие детали.

По словам Криса, изображения на 150-дюймовом экране выглядели превосходно, несмотря на то, что Cinema Edge не поддерживает технологии Dolby Vision или HDR10+. Эти функции зарезервированы для более дорогих моделей Theater и Theater Premium.

Модель не поддерживает 3D, Dolby Vision, VRR и ограничен частотой кадров 60 Гц. Последняя спецификация делает его подходящим для наслаждения красивыми пейзажами, драматическими кинопейзажами и казуальными играми — хотя он оснащен ALLM (автоматическим режимом низкой задержки) для уменьшения задержки ввода.

Стандартное изображение хорошо сбалансировано, но проектор предлагает много различных настроек, например, можно отрегулировать контрастность или насыщенность цвета. Это прекрасная возможность для тех, кто любит настраивать картинку под свой вкус.

Cinema Edge оснащен двумя динамиками мощность 15 Вт с Dolby Audio и DTS-HD. Они обеспечили достаточную громкость для звукоизолированной тестовой комнаты, но в более крупной она может оказаться недостаточной. Как и в случае со многими телевизорами — это можно легко исправить с помощью колонок или саундбара.

"На каждой из посещаемых мной стриминговых платформ (Netflix, YouTube, Disney+ и т. д.) Formovie Cinema Edge выглядел чуть ли не исключительным, что является благоприятным вердиктом для 4K UST за $1799. Хотя я никоим образом не был разочарован его производительностью, стоит отметить, что Cinema Edge не хватает некоторых функций, и это оправдано его ценой", — резюмировал Крис Байер.

Ранее эксперт назвал самую большую ошибку при использовании домашних проекторов. Она может сильно испортить впечатление от просмотра.