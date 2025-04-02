Якість виправдовує ціну: чи може 4К-проектор UST замінити телевізор (відео)

Сучасні ультракороткофокусні проектори з роздільною здатністю 4К коштують дорого. Журналіст Кріс Байєр місяць тестував модель Formovie Cinema Edge у випробувальній лабораторії, щоб перевірити, чи дотягують вона за якістю зображення до телевізорів.

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Він поділився своїми спостереженнями про пристрій за 1799 доларів у статті на сайті ZDNET.

Перші проєктори з ультракоротким фокусом (UST) з'явилися на масовому ринку США ще 2014 року. Велика перевага полягає в тому, що їх не треба підвішувати під стелею або піднімати на стійці — достатньо поставити на невеликій відстані від екрана.

UST пройшли довгий шлях розвитку в плані дизайну, продуктивності та доступності, але навіть сьогодні більшість моделей за розміром і формою нагадують відеомагнітофони 2000-х років.

Лазерний проектор Cinema Edge Theater UST від Formovie з оновленою моделлю Theatre Premium і більш доступною базовою моделлю Cinema Edge уособлює прогрес, досягнутий на ринку домашніх розваг. Він отримав звичний форм-фактор коробки, але доволі гладкої та компактної. Він важить близько 7 кг і має розміри 18 x 12 x 3,6 дюймів.

Cinema Edge має дві регульовані ніжки спереду для підйому пристрою в міру необхідності. Це корисна опція, тому що слід максимально вигідно розмістити проектор біля екрана перед активацією корекції трапецеїдальних спотворень. Примітно, що корекцію жодного разу не довелося проводити, щоб отримати пропорційний і різкий фокус від краю до краю.

Щоб вважатися проектором UST, пристрій повинен мати проекційне співвідношення менше 0,40:1. За співвідношення 0,23:1 Cinema Edge може, ймовірно, створювати 80-дюймове зображення, перебуваючи лише в 5,5 дюймах (13,7 см) від проекційної поверхні.

За "начинкою" і можливостями Сinema Edge на порядок кращий, ніж будь-який периферійний телевізійний пристрій, випущений два десятиліття тому. Під час тестування оглядач намагався отримати максимально можливу велику і чітку проекцію. Він виявив, що найкраща відстань — 30 см від лінзи до екрана (на висоті звичайного журнального столика), коли діагональ зображення досягає 150 дюймів у форматі 16:9.

Джерелом світла Cinema Edge є ALPD (вдосконалений лазерно-фосфорний дисплей), керований мікрочипом DLP (цифрове оброблення світла), оснащеним швидкодіючим перемиканням пікселів XPR. Усе це забезпечує роздільну здатність 4K HD з рейтингом колірного охоплення 110% від Rec.709 і коефіцієнтом контрастності 3000:1.

Formovie обіцяє яскравість 2100 люмен, але в більшості випадків виміри показали близько 1900. Це, звісно, не найяскравіший 4K-проектор з доступних на ринку, але він досить яскравий для UST вартістю менше 2000 доларів.

Підтримуючи HDR10 і HLG HDR, проектор досить яскравий, а його кольори живі, навіть у режимі Movie — режимі, який часто пригнічує яскравість на користь точності кольору. Риба-клоун, що плаває серед коралів, мала такий вигляд, ніби вона перебуває по той бік величезного скляного акваріума. Великий план метелика, що виповзає з лялечки, містив явно чіткі деталі.

За словами Кріса, зображення на 150-дюймовому екрані мали чудовий вигляд, незважаючи на те, що Cinema Edge не підтримує технології Dolby Vision або HDR10+. Ці функції зарезервовані для більш дорогих моделей Theater і Theater Premium.

Модель не підтримує 3D, Dolby Vision, VRR і обмежена частотою кадрів 60 Гц. Остання специфікація робить її придатною для насолоди красивими пейзажами, драматичними кінопейзажами та казуальними іграми — хоча вона оснащена ALLM (автоматичним режимом низької затримки) для зменшення затримки введення.

Стандартне зображення добре збалансоване, але проектор пропонує багато різних налаштувань, наприклад, можна відрегулювати контрастність або насиченість кольору. Це прекрасна можливість для тих, хто любить налаштовувати картинку під свій смак.

Cinema Edge оснащений двома динаміками потужністю 15 Вт з Dolby Audio і DTS-HD. Вони забезпечили достатню гучність для звукоізольованої тестової кімнати, але у більшій вона може виявитися недостатньою. Як і у випадку з багатьма телевізорами — це можна легко виправити за допомогою колонок або саундбара.

"На кожній з відвідуваних мною стрімінгових платформ (Netflix, YouTube, Disney+ тощо) Formovie Cinema Edge виглядав мало не винятковим, що є сприятливим вердиктом для 4K UST за $1799. Хоча я жодним чином не був розчарований його продуктивністю, варто зазначити, що Cinema Edge бракує деяких функцій, і це виправдано його ціною", — резюмував Кріс Байєр.

Раніше експерт назвав найбільшу помилку під час використання домашніх проєкторів. Вона може сильно зіпсувати враження від перегляду.