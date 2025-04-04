Какой телевизор лучше: стоит ли покупать 8K-панели вместо 4K и чем они отличаются (видео)

В магазинах можно часто увидеть рекламу новых телевизоров 8K. Но что именно означает 8K? Доступен ли контент 8K? Нужно ли покупать такую ТВ-панель? Эксперты zdnet.com помогут в этом разобраться.

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Издание пояснило, что означает 8К и в чем разница между такими телевизорами и теми, которые имеют спецификацию 4К.

Что такое 8K?

8K указывает на разрешение экрана. Телевизор 8K имеет 33 миллиона пикселей, а телевизор 4K имеет около 8 миллионов пикселей, что означает, что 8K в четыре раза лучше.

Короче говоря, чем больше пикселей, тем больше мелких деталей можно отобразить. Разрешение — не единственная часть качества изображения, но это самый важный фактор. Поэтому телевизор 8K может отображать уровень детализации значительно выше, чем другие ТВ-панели.

Что можно смотреть в разрешении 8K?

Пока не так много. Нет вообще никакого вещательного и кабельного контента. И хотя у большинства потоковых сервисов, таких как Netflix, Disney+, Amazon Prime и Hulu, есть контент 4K, ни один из них не объявил о планах на 8K, не говоря уже о том, чтобы реализовать их.

На YouTube и Vimeo есть видео в разрешении 8K (на самом деле контент с таким высоким разрешением появился задолго до того, как появились дисплеи, которые могли его отображать), а некоторые игры на консолях последнего поколения используют преимущества 8K, но на этом все.

Стоит отметить, что новейшие телевизоры будут оснащены технологией, которая берет контент, не являющийся 8K, и масштабирует его, чтобы получить определенный уровень улучшенного качества изображения. Например, популярные модели Samsung и LG имеют встроенные процессоры, способные масштабировать контент 4K до 8K.

Есть ли большая разница между 4K и 8K?

Технически 8K значительно лучше 4K — в 4 раза, как уже упоминалось выше. Но чтобы по-настоящему увидеть 4K, зрителю нужно будет сидеть в 3-х метрах перед 120-дюймовым экраном. Чтобы увидеть улучшение 8K по сравнению с 4K, зрителю нужно будет находиться в 3-х метрах от 280-дюймового экрана! За исключением очень больших дисплеев, большинство людей просто не смогут заметить разницу.

ТВ-панель 4K Фото: TCL

Сколько стоят 8K-телевизоры?

Как и в случае со всеми новыми технологиями, 8К-пенели недешевые: подавляющее большинство обычных 8K-телевизоров стоят более 3000 долларов.

Хотя технология 8K может иметь некоторые преимущества в условиях коммерческих помещений, таких как театр, ресторан, спортзал, для домашней гостиной она не имеет практической выгоды. Первый 4K-телевизор появился на рынке около десяти лет назад, и поставщики контента только сейчас догоняют. А с ценой в два-три раза выше, чем у аналогов 4K, за качество, которое вы, возможно, даже не сможете увидеть, трудно оправдать такие траты.

Нет смысла рассматривать покупку телевизора 8K в течение нескольких лет. Лучше купить хороший дисплей 4K, добавить качественную звуковую панель и классную подсветку — и еще останется немного денег.

8K может быть будущим телевидения, но это будущее пока слишком далеко для большинства потребителей.

Ранее мы писали, может ли 4К-проектор UST заменить телевизор. Современные ультракороткофокусные проекторы с разрешением 4К стоят дорого. Журналист Крис Байер месяц тестировал модель Formovie Cinema Edge в испытательной лаборатории, чтобы проверить, дотягивают ли она по качеству изображения до телевизоров.