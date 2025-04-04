Який телевізор кращий: чи варто купувати 8K-панелі замість 4K і чим вони відрізняються (відео)

У магазинах можна часто побачити рекламу нових телевізорів 8K. Але що саме означає 8K? Чи доступний контент 8K? Чи потрібно купувати таку ТВ-панель? Експерти zdnet.com допоможуть у цьому розібратися.

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Видання пояснило, що означає 8К і в чому різниця між такими телевізорами і тими, які мають специфікацію 4К.

Що таке 8K?

8K вказує на роздільну здатність екрана. Телевізор 8K має 33 мільйони пікселів, а телевізор 4K має близько 8 мільйонів пікселів, що означає, що 8K вчетверо кращий.

Коротше кажучи, чим більше пікселів, тим більше дрібних деталей можна відобразити. Роздільна здатність — не єдина частина якості зображення, але це найважливіший фактор. Тому телевізор 8K може відображати рівень деталізації значно вищий, ніж інші ТВ-панелі.

Що можна дивитися в роздільній здатності 8K?

Поки що не так багато. Немає взагалі ніякого мовного та кабельного контенту. І хоча у більшості потокових сервісів, таких як Netflix, Disney+, Amazon Prime і Hulu, є контент 4K, жоден з них не оголосив про плани на 8K, не кажучи вже про те, щоб реалізувати їх.

На YouTube і Vimeo є відео з роздільною здатністю 8K (насправді контент із такою високою роздільною здатністю з'явився задовго до того, як з'явилися дисплеї, що могли його відображати), а деякі ігри на консолях останнього покоління використовують переваги 8K, але на цьому все.

Варто зазначити, що новітні телевізори будуть оснащені технологією, яка бере контент, що не є 8K, і масштабує його, щоб отримати певний рівень поліпшеної якості зображення. Наприклад, популярні моделі Samsung і LG мають вбудовані процесори, здатні масштабувати контент 4K до 8K.

Чи є велика різниця між 4K і 8K?

Технічно 8K значно кращий за 4K — у 4 рази, як уже згадувалося вище. Але щоб по-справжньому побачити 4K, глядачеві потрібно буде сидіти в 3-х метрах перед 120-дюймовим екраном. Щоб побачити поліпшення 8K порівняно з 4K, глядачеві потрібно буде перебувати за 3 метри від 280-дюймового екрана! За винятком дуже великих дисплеїв, більшість людей просто не зможуть помітити різницю.

ТВ-панель 4K Фото: TCL

Скільки коштують 8K-телевізори?

Як і у випадку з усіма новими технологіями, 8К-пенелі недешеві: переважна більшість звичайних 8K-телевізорів коштують понад 3000 доларів.

Хоча технологія 8K може мати деякі переваги в умовах комерційних приміщень, таких як театр, ресторан, спортзал, для домашньої вітальні вона не має практичної вигоди. Перший 4K-телевізор з'явився на ринку близько десяти років тому, і постачальники контенту тільки зараз наздоганяють. А з ціною вдвічі-втричі вищою, ніж у аналогів 4K, за якість, яку ви, можливо, навіть не зможете побачити, важко виправдати такі витрати.

Немає сенсу розглядати покупку телевізора 8K протягом декількох років. Краще купити хороший дисплей 4K, додати якісну звукову панель і класне підсвічування — і ще залишиться трохи грошей.

8K може бути майбутнім телебачення, але це майбутнє поки що занадто далеко для більшості споживачів.

Раніше ми писали, чи може 4К-проектор UST замінити телевізор. Сучасні ультракороткофокусні проектори з роздільною здатністю 4К коштують дорого. Журналіст Кріс Байєр місяць тестував модель Formovie Cinema Edge у випробувальній лабораторії, щоб перевірити, чи дотягують вона за якістю зображення до телевізорів.