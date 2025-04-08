Мощнейшие приливные турбины дадут США "бесконечную" энергию: чем они лучше солнечных панелей

В США собираются установить самые мощные в мире приливные турбины O2, которая обеспечит округ Сан-Хуан стабильную добычу энергии, под эгидой кооператива Orcas Power and Light.

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Об этом перспективном проекте пишет портал СleanTechnica.

Некоммерческий кооператив Orcas Power and Light (OPALCO)принадлежащего его членам и обслуживает островное сообщество округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. OPALCO получает большую часть своей энергии от подводных кабелей, соединяющих ее с материковой частью Вашингтона. Кооператив ищет более устойчивые местные альтернативы, поскольку регион Тихоокеанского Северо-Запада сталкивается с потенциальным дефицитом из-за возросшего спроса и вывода из эксплуатации угольных электростанций.

Приливной проект начал обретать форму в 2018 году, когда OPALCO начала исследовать различные виды приливных устройств. Вскоре они решили установить в проливе Росарио плавучее устройство для сбора энергии волн, разработанное шотландской фирмой Orbital Marine Power.

"OPALCO пришла к выводу, что технология плавучих турбин наиболее перспективна с точки зрения эксплуатационных характеристик, морского движения и экологических параметров", — объяснили в кооперативе.

Организаторы ожидают, что в местных водах можно разместить несколько приливных энергетических устройств. Кооператив отметил, что плотность воды в 800 раз больше плотности воздуха, и приливные течения на северо-западе США дадут столько же энергии, что и солнечные электростанции на юго-западе. В то время как солнечная генерация сильно снижается зимой, приливы сильны и предсказуемы круглый год, но, что еще важнее, ее можно обеспечить с помощью небольшой доли того объема, который потребовался бы для хранения, солнечной или ветровой энергии.

Турбины Orbital еще не достигли вод пролива Росарио. Работая с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией и Вашингтонским университетом, разработчики получили гранты от Министерства энергетики США на оценку места установки и необходимых инженерных работ в 2021 году. В том же году Orbital и OPALCO подписали меморандум о сотрудничестве, а в марте 2024 году компания объявила о технологическом партнерстве.

В марте 2024 года Orbital стала официальным технологическим партнером OPALCO для проекта по приливной энергетике. Она объявила, что Министерство энергетики США включило два проекта по морской энергетике в шорт-лист для получения 6 миллионов долларов на разработку экспериментального участка по исследованию, созданию и демонстрации приливной энергетики.

В 2024 году OPALCO также опубликовала обновленную информацию, в которой отметила, что получила финансирование от Министерства энергетики США для продолжения изучения возможности использования приливной энергии для своих налогоплательщиков. 12-месячный период гранта начался в июне 2024 года и охватывает экологические исследования, а также оценку приливных течений и других ключевых элементов. Срок проекта закончится в июне 2025 года.

Между тем, энергетическая политика США претерпела кардинальные изменения с января, когда Дональд Трамп снова занял пост президента с предвыборным обещанием поддержать большее развитие ископаемой энергетики. Возможно, страна сможет в полной мере использовать приливными генераторами только после 2028 года, когда главой государства изберут другого политика. Будет ли Министерство энергетики продолжать финансировать проекты по приливной энергетике в США, пока неизвестно.

Наряду с партнерством с OPALCO компания Orbital также сотрудничает с организацией по сертификации возобновляемой энергии Lloyd's Register для получения одобрения IECRE (Международной электротехнической комиссии по возобновляемым источникам энергии) на осуществимость своей турбины O2-X TEC следующего поколения, которая позиционируется как крупнейший в мире преобразователь приливной энергии мощностью 2,4 мегаватта. 1 апреля LR объявила, что IECRE представила Заявление о целесообразности для O2-X, что является важной вехой на пути к полной сертификации.

"Как ожидается, O2-X, являясь развитием существующей турбины O2 компании, которая в настоящее время развернута в Фолл-оф-Уорнесс, Шотландия, будет генерировать 2,4 МВт предсказуемой возобновляемой энергии из приливных течений", — пояснили в LR, приняв во внимание существующий пилотный проект Orbital в Великобритании.

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