Найпотужніші приливні турбіни дадуть США "нескінченну" енергію: чим вони кращі за сонячні панелі

У США збираються встановити найпотужніші у світі приливні турбіни O2, яка забезпечить округ Сан-Хуан стабільним видобутком енергії, під егідою кооперативу Orcas Power and Light.

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Про цей перспективний проект пише портал СleanTechnica.

Некомерційний кооператив Orcas Power and Light (OPALCO) належить його членам і обслуговує острівну спільноту округу Сан-Хуан у штаті Вашингтон. OPALCO отримує більшу частину своєї енергії від підводних кабелів, що з'єднують її з материковою частиною Вашингтона. Кооператив шукає більш стійкі місцеві альтернативи, оскільки регіон Тихоокеанського Північного Заходу стикається з потенційним дефіцитом через збільшення попиту і виведення з експлуатації вугільних електростанцій.

Приливний проєкт почав набувати форми 2018 року, коли OPALCO почала досліджувати різні види приливних пристроїв. Незабаром вони вирішили встановити в протоці Росаріо плавучий пристрій для збору енергії хвиль, розроблений шотландською фірмою Orbital Marine Power.

"OPALCO дійшла висновку, що технологія плавучих турбін найперспективніша з погляду експлуатаційних характеристик, морського руху та екологічних параметрів", — пояснили в кооперативі.

Організатори очікують, що в місцевих водах можна розмістити кілька приливних енергетичних пристроїв. Кооператив зазначив, що щільність води у 800 разів більша за щільність повітря, і приливні течії на північному заході США дадуть стільки ж енергії, що й сонячні електростанції на південному заході. Тоді як сонячна генерація сильно знижується взимку, припливи сильні та передбачувані цілий рік, але, що ще важливіше, її можна забезпечити за допомогою невеликої частки того об'єму, який знадобився б для зберігання, сонячної або вітрової енергії.

Турбіни Orbital ще не досягли вод протоки Росаріо. Працюючи з Тихоокеанською північно-західною національною лабораторією та Вашингтонським університетом, розробники отримали гранти від Міністерства енергетики США на оцінку місця встановлення та необхідних інженерних робіт 2021 року. Того ж року Orbital і OPALCO підписали меморандум про співпрацю, а в березні 2024 року компанія оголосила про технологічне партнерство.

У березні 2024 року Orbital стала офіційним технологічним партнером OPALCO для проєкту з приливної енергетики. Вона оголосила, що Міністерство енергетики США включило два проєкти з морської енергетики до шорт-листа для отримання 6 мільйонів доларів на розробку експериментальної ділянки з дослідження, створення та демонстрації приливної енергетики.

У 2024 році OPALCO також опублікувала оновлену інформацію, в якій зазначила, що отримала фінансування від Міністерства енергетики США для продовження вивчення можливості використання приливної енергії для своїх платників податків. 12-місячний період гранту розпочався в червні 2024 року й охоплює екологічні дослідження, а також оцінку приливних течій та інших ключових елементів. Термін проєкту закінчиться в червні 2025 року.

Тим часом, енергетична політика США зазнала кардинальних змін із січня, коли Дональд Трамп знову обійняв посаду президента з передвиборчою обіцянкою підтримати більший розвиток викопної енергетики. Можливо, країна зможе повною мірою використовувати приливні генератори тільки після 2028 року, коли главою держави оберуть іншого політика. Чи буде Міністерство енергетики продовжувати фінансувати проєкти з приливної енергетики в США, поки невідомо.

Поряд із партнерством з OPALCO компанія Orbital також співпрацює з організацією з сертифікації відновлюваної енергії Lloyd's Register для отримання схвалення IECRE (Міжнародної електротехнічної комісії з поновлюваних джерел енергії) на здійсненність своєї турбіни O2-X TEC наступного покоління, що позиціонується як найбільший у світі перетворювач приливної енергії потужністю 2,4 мегавата. 1 квітня LR оголосила, що IECRE представила Заяву про доцільність для O2-X, що є важливою віхою на шляху до повної сертифікації.

"Як очікується, O2-X, будучи розвитком наявної турбіни O2 компанії, яка наразі розгорнута у Фолл-оф-Ворнесс, Шотландія, генеруватиме 2,4 МВт передбачуваної відновлюваної енергії з приливних течій", — пояснили в LR, взявши до уваги наявний пілотний проєкт Orbital у Великій Британії.

Раніше писали, що в Ізраїлі запустили перший "хвильовий" генератор Eco Wave Power потужністю 100 КВт. Він може забезпечити електроенергією 100 будинків, розміщуючись на узбережжі.