Хуже не бывает: эксперты назвали 10 самых ужасных смартфонов за всю историю (видео)

Иногда и именитые производители ошибаются. Смартфоны от Samsung, Apple, HTC не всегда блещут качеством и дизайном. По крайней мере, так считают эксперты.

Related video

Антирейтинг телефонов составило издание slashgear.com.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung обычно выпускает качественные продукты, а линейка Galaxy является флагманской. Серия Galaxy Note вышла в то время, когда экраны постепенно увеличивались со стандартного размера, установленного первым iPhone, — около 3,5 дюйма.

Взрыв Samsung Galaxy Note 7

Note был одним из самых продаваемых продуктов в течение некоторого времени, пока примерно в 2016 году не появились многочисленные сообщения из многих источников о том, что телефоны загораются. В итоге компания отозвала партию и потеряла довольно много денег. К сожалению, Note 7 навсегда останется одним из плохих смартфонов южнокорейского бренда.

HTC First

Трудно предположить, почему и как это произошло, но, похоже, в Facebook считали, что пользователи хотят серфить в соцсети в режиме 24/7. Компания разработала мобильный домашний экран, посвященный сайту социальной сети, а HTC интегрировала его в модель First.

Так называемый Facebook-фон - HTC First

Также смартфон First имел достаточно посредственное оборудовании и не выдержал жесткой конкуренции. Возможно, он был представлен в неподходящее время и недостаточно развит, но, несмотря на популярность Facebook, никто не хотел быть вовлечен в соцсеть "с головой". С тех пор Facebook таких интеграций не делала.

Amazon Fire Phone

Первый выход Amazon на рынок мобильных телефонов закончился неудачно, хотя планшеты компании пользовались популярностью. Fire Phone появился в 2014 году, предложив ответвление Android, ориентированное на Amazon, — Fire OS.

Обзор Amazon Fire Phone

Смартфон стоил 199 долларов при условии заключения контракта с мобильным оператором. Вроде бы хорошее предложение, однако операционная система Fire OS не была интегрирована с сервисами Google, что вынуждало пользователей использовать Amazon Appstore, где было гораздо меньше приложений. Это и стало весомой причиной, по которой телефон провалился.

Blackberry Storm

Blackberry Storm был первым телефоном компании, получившим сенсорный экран. Эксперты напоминают, что у Blackberry было менее двух лет на разработку оборудования и написание программного обеспечения для перехода своей ОС с клавиатурного дизайна на полностью сенсорный. Видимо, таких сроков не хватило, потому что гаджет имел массу недостатков. Например, сенсорный экран был неточным, нечувствительным и с медленным откликом. Кроме того, программное обеспечение отставало в разработке по сравнению с iPhone, и общее впечатление было не на должном уровне, вспоминают специалисты.

Обзор Blackberry Storm

Обычно, когда компания хочет догнать конкурента, у нее есть только один шанс. Blackberry промахнулась, и неудивительно, что телефоны Blackberry больше не производятся, подытожили они.

Kyocera Echo

Kyocera никогда не была крупным игроком на рынке мобильных телефонов, но она производит их уже более 20 лет. Многие из устройств компании полагались на нишевые предложения, чтобы отличаться от конкурентов. Одной попыток предложить новый гаджет стала модель Echo, — смартфон с двумя экранами, выпущенный в 2011 году.

Обзор Kyocera Echo

Однако, пишет тестировщики, аппаратное обеспечение было далеко не на высоте даже для своего времени. Кроме того, ОС Android еще не была "подогнана" для работы с двумя экранами, поэтому производительность программного обеспечения в оказалась посредственной и требовала улучшений.

Аккумулятор также не мог справиться с двумя экранами. Минусом была и проявляющаяся широкая полоса посередине изображения, если приложение отображало изображения на двух экранах. Телефон, ожидаемо, провалился в продаже..

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold удивил всех своим складным экраном. Однако разработчики из Samsung использовали пластик, и это создало проблемы. Также пользователи отклеивали защитную пленку, как они полагали, а на самом деле они просто снимали верхний слой экрана. Появлялись и выпуклости вдоль линии сгиба, и толстые черные линии, идущие от шарнира к шарниру.

Обзор Samsung Galaxy Fold

Пластиковый верхний слой экрана был довольно жестким, его несложно было поцарапать, порезать, проткнуть. Преимущества этого смартфона были велики, но необходимость обращаться с ним крайне деликатно плюс высокая цена, около 2000 долларов, не делают его лучшей моделью, делают вывод эксперты. Fold, похоже, был поспешно выпущен на рынок, оставив мало времени на тестирование и исправление недостатков, полагают они.

RED Hydrogen One

Эксперты назвали провальную модель RED Hydrogen One "телефоном, созданным для удовлетворения спроса, которого не было, с использованием технологии, которая не работала".

RED зарекомендовала себя как ведущий производитель цифровых камер, поэтому возлагала большие надежды на свой первый телефон. Компания представила гаджет со странным голографическим 3D-дисплеем, который работал крайне некачественно.

Обзор RED Hydrogen One

Кроме того, технология "4V", как ее называли, работала только с несколькими приложениями, разработанными специально для этого устройства, что ограничивало пользователей. Смартфон, кроме того, был тяжелым и имел боковые кнопки, случайное нажатие на которые приводило к ряду казусов.

В целом, получился телефон с функциями, которые никого не заинтересовали, да еще и стол он дорого — 1600 долларов. RED в конечном итоге сосредоточилась на производстве камер, что было хорошим решением.

iPhone 6

iPhone 6 сгибался, особенно если пользователи его носили к карманах брюк. В результате образовывался изгиб в центре рамки в области расположения кнопок регулировки громкости. Кроме того, возникла проблема, связанная с изгибом, которая называется "Touch Disease". Это могло быть результатом умеренного изгиба, в результате чего чип смещался и, таким образом, блокировал реакцию на прикосновение к части экрана.

Внутренние документы Apple показали, что компания знала о недостатках смартфона, и вместо того, чтобы отозвать партию, она просто предлагала замену. "Нет ничего хуже, чем заплатить высокую цену за флагманский продукт, а затем узнать, что производитель знал, что он некачественный", — пишут авторы.

HTC EVO 3D

Увлечение 3D сохранялось на протяжении десятилетий и, наконец, оказалось на мобильном телефоне HTC EVO 3D. Выпущенный в то время, когда HTC была на вершине, EVO был передовым, инновационным, но совершенно бесполезным, вспоминают специалисты.

Обзор HTC EVO 3D

EVO имел двойные линзы, разделенные таким образом, что они могли снимать изображения в 3D. Для своего времени аппаратное обеспечение было сопоставимо с другими подобными телефонами, но ничего экстраординарного. Наличие 3D-камеры означало отсутствие обычного качества изображения. Также у аппарата было мало приложений для 3D, и сами 3D-изображения были довольно невыразительными.

3D-эффект был всего лишь "фишкой", в конечном счете, оказавшейся бесполезной. Плохой телефон — это одно, но бесполезный телефон — еще хуже, считают авторы материала.

V Mobile N8-N

Большинство людей не вспомнят название V-Mobile, тем не менее, N8-N можно было купить на Amazon. Трудно найти спецификации, перечисленные где-либо, но отзывы пользователей говорят сами за себя. Во-первых, он получил всего 2,9 из 5 звезд. Фактически, почти половина оценок — это всего лишь одна звезда. Один пользователь прокомментировал: "Это мусор, он проработал месяц и полностью отключился".

Обзор V Mobile N8-N

При тестировании совершенно новый телефон из коробки выключился через пять минут использования. Обозреватели спорили, выпускала ли компания смартфоны самостоятельно, или закупала у какого-то недобросовестного поставщика. Выяснить это так и не удалось. В итоге V-Mobile N8-N — худший телефон всех времен.

Ранее мы писали, что Samsung прощается с одним из культовых смартфонов Galaxy. Когда Samsung выпустила Galaxy S20 в начале 2020 года, она обещала 3 года обновлений ОС и 4 года исправлений безопасности. Исходя из этого срока, поддержка ПО должна была закончиться в апреле 2024 года. Однако компания решила предоставлять исправления безопасности еще год. Теперь этот срок истек