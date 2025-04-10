Гірше не буває: експерти назвали 10 найжахливіших смартфонів за всю історію (відео)

Іноді й імениті виробники помиляються. Смартфони від Samsung, Apple, HTC не завжди вражають якістю і дизайном. Принаймні, так вважають експерти.

Related video

Антирейтинг телефонів склало видання slashgear.com.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung зазвичай випускає якісні продукти, а лінійка Galaxy є флагманською. Серія Galaxy Note вийшла в той час, коли екрани поступово збільшувалися зі стандартного розміру, встановленого першим iPhone, — близько 3,5 дюйма.

Вибух Samsung Galaxy Note 7

Note був одним з найбільш продаваних продуктів протягом деякого часу, поки приблизно в 2016 році не з'явилися численні повідомлення з багатьох джерел про те, що телефони загоряються. У підсумку компанія відкликала партію і втратила досить багато грошей. На жаль, Note 7 назавжди залишиться одним із поганих смартфонів південнокорейського бренду.

HTC First

Важко припустити, чому і як це сталося, але, схоже, у Facebook вважали, що користувачі хочуть серфити в соцмережі в режимі 24/7. Компанія розробила мобільний домашній екран, присвячений сайту соціальної мережі, а HTC інтегрувала його в модель First.

Так званий Facebook-фон — HTC First

Також смартфон First мав досить посереднє обладнання і не витримав жорсткої конкуренції. Можливо, він був представлений у невідповідний час і недостатньо розвинений, але, незважаючи на популярність Facebook, ніхто не хотів бути залученим у соцмережу "з головою". Відтоді Facebook таких інтеграцій не робила.

Amazon Fire Phone

Перший вихід Amazon на ринок мобільних телефонів закінчився невдало, хоча планшети компанії користувалися популярністю. Fire Phone з'явився 2014 року, запропонувавши відгалуження Android, орієнтоване на Amazon, — Fire OS.

Огляд Amazon Fire Phone

Смартфон коштував 199 доларів за умови укладення контракту з мобільним оператором. Начебто гарна пропозиція, однак операційна система Fire OS не була інтегрована з сервісами Google, що змушувало користувачів використовувати Amazon Appstore, де було набагато менше додатків. Це і стало вагомою причиною, через яку телефон провалився.

Blackberry Storm

Blackberry Storm був першим телефоном компанії, який отримав сенсорний екран. Експерти нагадують, що у Blackberry було менше двох років на розробку обладнання та написання програмного забезпечення для переходу своєї ОС з клавіатурного дизайну на повністю сенсорний. Мабуть, таких термінів не вистачило, тому що гаджет мав масу недоліків. Наприклад, сенсорний екран був неточним, нечутливим і з повільним відгуком. Крім того, програмне забезпечення відставало в розробці порівняно з iPhone, і загальне враження було не на належному рівні, згадують фахівці.

Огляд Blackberry Storm

Зазвичай, коли компанія хоче наздогнати конкурента, у неї є тільки один шанс. Blackberry промахнулася, і не дивно, що телефони Blackberry більше не виробляються, підсумували вони.

Kyocera Echo

Kyocera ніколи не була великим гравцем на ринку мобільних телефонів, але вона виробляє їх уже понад 20 років. Багато з пристроїв компанії покладалися на нішеві пропозиції, щоб відрізнятися від конкурентів. Однією з спроб запропонувати новий гаджет стала модель Echo, — смартфон з двома екранами, випущений у 2011 році.

Огляд Kyocera Echo

Однак, пише тестувальники, апаратне забезпечення було далеко не на висоті навіть для свого часу. Крім того, ОС Android ще не була "підігнана" для роботи з двома екранами, тож продуктивність програмного забезпечення виявилася посередньою і потребувала покращень.

Акумулятор також не міг впоратися з двома екранами. Мінусом була і широка смуга посередині зображення, що проявлялася, якщо додаток відображав зображення на двох екранах. Телефон, очікувано, провалився в продажу...

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold здивував усіх своїм складним екраном. Однак розробники з Samsung використовували пластик, і це створило проблеми. Також користувачі відклеювали захисну плівку, як вони вважали, а насправді вони просто знімали верхній шар екрана. З'являлися і опуклості вздовж лінії згину, і товсті чорні лінії, що йдуть від шарніра до шарніра.

Огляд Samsung Galaxy Fold

Пластиковий верхній шар екрана був досить жорстким, його нескладно було подряпати, порізати, проткнути. Переваги цього смартфона були великі, але необхідність поводитися з ним вкрай делікатно плюс висока ціна, близько 2000 доларів, не роблять його найкращою моделлю, роблять висновок експерти. Fold, схоже, був поспішно випущений на ринок, залишивши мало часу на тестування і виправлення недоліків, вважають вони.

RED Hydrogen One

Експерти назвали провальну модель RED Hydrogen One "телефоном, створеним для задоволення попиту, якого не було, з використанням технології, яка не працювала".

RED зарекомендувала себе як провідний виробник цифрових камер, тому покладала великі надії на свій перший телефон. Компанія представила гаджет із дивним голографічним 3D-дисплеєм, який працював вкрай неякісно.

Огляд RED Hydrogen One

Крім того, технологія "4V", як її називали, працювала лише з кількома додатками, розробленими спеціально для цього пристрою, що обмежувало користувачів. Смартфон, крім того, був важким і мав бічні кнопки, випадкове натискання на які призводило до низки казусів.

Загалом вийшов телефон із функціями, які нікого не зацікавили, та ще й коштував він дорого — 1600 доларів. RED в кінцевому підсумку зосередилася на виробництві камер, що було хорошим рішенням.

iPhone 6

iPhone 6 згинався, особливо якщо користувачі його носили в кишенях штанів. У результаті утворювався вигин у центрі рамки в області розташування кнопок регулювання гучності. Крім того, виникла проблема, пов'язана з вигином, яка називається "Touch Disease". Це могло бути результатом помірного вигину, внаслідок чого чип зміщувався і, таким чином, блокував реакцію на дотик до частини екрана.

Внутрішні документи Apple показали, що компанія знала про недоліки смартфона, і замість того, щоб відкликати партію, вона просто пропонувала заміну. "Немає нічого гіршого, ніж заплатити високу ціну за флагманський продукт, а потім дізнатися, що виробник знав, що він неякісний", — пишуть автори.

HTC EVO 3D

Захоплення 3D зберігалося протягом десятиліть і, нарешті, опинилося на мобільному телефоні HTC EVO 3D. Випущений у той час, коли HTC була на вершині, EVO був передовим, інноваційним, але абсолютно марним, згадують фахівці.

Огляд HTC EVO 3D

EVO мав подвійні лінзи, розділені таким чином, що вони могли знімати зображення в 3D. Для свого часу апаратне забезпечення було порівнянне з іншими подібними телефонами, але нічого екстраординарного. Наявність 3D-камери означала відсутність звичайної якості зображення. Також апарат мав мало додатків для 3D, і самі 3D-зображення були досить невиразними.

3D-ефект був лише "фішкою", яка, зрештою, виявилася марною. Поганий телефон — це одне, але даремний телефон — ще гірше, вважають автори матеріалу.

V Mobile N8-N

Більшість людей не згадають назву V-Mobile, проте, N8-N можна було купити на Amazon. Важко знайти специфікації, перераховані де-небудь, але відгуки користувачів говорять самі за себе. По-перше, він отримав лише 2,9 з 5 зірок. Фактично, майже половина оцінок — це всього лише одна зірка. Один користувач прокоментував: "Це сміття, він пропрацював місяць і повністю відключився".

Огляд V Mobile N8-N

При тестуванні абсолютно новий телефон з коробки вимкнувся через п'ять хвилин використання. Оглядачі сперечалися, чи випускала компанія смартфони самостійно, чи закуповувала у якогось недобросовісного постачальника. З'ясувати це так і не вдалося. У підсумку V-Mobile N8-N — найгірший телефон усіх часів.

Раніше ми писали, що Samsung прощається з одним із культових смартфонів Galaxy. Коли Samsung випустила Galaxy S20 на початку 2020 року, вона обіцяла 3 роки оновлень ОС і 4 роки виправлень безпеки. Виходячи з цього терміну, підтримка ПЗ повинна була закінчитися у квітні 2024 року. Однак компанія вирішила надавати виправлення безпеки ще рік. Тепер цей термін закінчився