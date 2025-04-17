Опытные пилоты больше не нужны: в Китае создали прорывную технологию для БПЛА
Ученые из Чжэцзянского университета в Китае разработали систему, которая дает беспилотникам возможность выполнять сложные фигуры высшего пилотажа автономно, безопасно перемещаясь как в помещениях, так и на открытом воздухе.
О новой технологии пишет Interesting Engineering. Это комплексная платформа, позволяющая квадрокоптерам выполнять любые маневры, избегая препятствий и обходя дифференциальные сингулярности плоскостности.
"Предлагаемая система позволяет беспилотникам автономно достигать летных характеристик, обычно доступных только профессиональным пилотам, открывая безграничный потенциал для развития фигур высшего пилотажа в беспилотных летательных аппаратах", — утверждают ученые.
Для определения траектории полета технология использует два элемента — пространственную топологию и изменения ориентации, называемые "пилотажными намерениями". Их переводят в решаемые задачи, учитывающие безопасность и динамическую целесообразность. Платформа использует предварительно загруженные карты и данные с камеры.
Систему протестировали на двух моделях FPV-дронов, в том числе з замкнутых помещениях. Беспилотники успешно выполнили такие фигуры высшего пилотажа, как бочки, силовые петли и сложные комбинации, пролетая по маршрутам, заполненным препятствиями.
Как отмечают в издании, опытные пилоты могут выполнять сложные маневры вручную, однако полностью автономный пилотажный полет в ограниченном пространстве и под необычными углами все еще сложен.Важно
Современные БПЛА имеют мощные алгоритмы планирования и управления в дополнение к технологиям на основе зрения и LIDAR для точной локализации. При этом их методы оптимизации траектории не способны гибко комбинировать маневры или учитывать сингулярности положения во время сложных движений. Ожидается, что новая китайская система решит эту проблему.
Напомним, крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему противовоздушной обороны Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников.