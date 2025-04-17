Досвідчені пілоти більше не потрібні: у Китаї створили проривну технологію для БПЛА

Учені з Чжецзянського університету в Китаї розробили систему, яка дає безпілотникам змогу виконувати складні фігури вищого пілотажу автономно, безпечно переміщаючись як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі.

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Про нову технологію пише Interesting Engineering. Це комплексна платформа, що дає змогу квадрокоптерам виконувати будь-які маневри, уникаючи перешкод і обходячи диференціальні сингулярності площинності.

"Пропонована система дає змогу безпілотникам автономно досягати льотних характеристик, зазвичай доступних тільки професійним пілотам, відкриваючи безмежний потенціал для розвитку фігур вищого пілотажу в безпілотних літальних апаратах", — стверджують учені.

Для визначення траєкторії польоту технологія використовує два елементи — просторову топологію і зміни орієнтації, які називаються "пілотажними намірами". Їх переводять у розв'язувані завдання, що враховують безпеку та динамічну доцільність. Платформа використовує попередньо завантажені карти і дані з камери.

Траєкторія польоту БПЛА Фото: Чжэцзянский университет

Систему протестували на двох моделях FPV-дронів, зокрема з замкнутих приміщеннях. Безпілотники успішно виконали такі фігури вищого пілотажу, як бочки, силові петлі та складні комбінації, пролітаючи маршрутами, заповненими перешкодами.

Як зазначають у виданні, досвідчені пілоти можуть виконувати складні маневри вручну, проте повністю автономний пілотажний політ в обмеженому просторі та під незвичайними кутами все ще складний.

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Сучасні БПЛА мають потужні алгоритми планування та управління на додаток до технологій на основі зору та LIDAR для точної локалізації. При цьому їхні методи оптимізації траєкторії не здатні гнучко комбінувати маневри або враховувати сингулярності положення під час складних рухів. Очікується, що нова китайська система вирішить цю проблему.

Нагадаємо, найбільший китайський виробник зброї Norinco представив систему протиповітряної оборони Bullet Curtain, здатну знищувати ракети і рої безпілотників.