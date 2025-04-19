Аккумулятор смартфона вздулся: какие причины и что с этим делать

Существует несколько причин, по которым литий-ионный аккумулятор может вздуться. Однако обычно батареи вздуваются из-за накопления газа, что создает давление и расширяет их.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Что вызывает вздутие аккумулятора телефона?

Есть несколько причин, по которым аккумулятор накапливает газ.

Если аккумулятора неправильно изготовлен, газ может медленно накапливаться во время процесса зарядки. Это означает, что простая зарядка телефона может стать проблемой, особенно учитывая, что подзарядка телефона также создает тепло. Тепло ускоряет процесс вздутия. Стоит помнить, что оставлять телефон на солнце слишком долго или рядом с очень горячими предметами нельзя.

Физическое повреждение аккумулятора также может быть распространенной причиной вздутия.

Еще одна причина — старение аккумуляторов. Химические реакции могут меняться, и детали ослабевают. Если оставить аккумулятор без дела на долгое время, не заряжая и не разряжая его, вы, скорее всего, он вздуется.

Как узнать, вздулась ли батарея телефона

Самый простой способ узнать, вздулась ли батарея, — осмотреть устройство (или батарею, если можете). Есть ли какие-либо неровности? Вы можете заметить необычное колебание, когда кладете ее на ровную поверхность. Также обратите внимание на деформированные формы: панели смартфона могут отслаиваться, так как вздутая форма батареи оказывает на них давление.

Неприятный металлический запах также может быть признаком вздутия аккумулятора.

Если аккумулятор заряжается слишком медленно или заряд держится не так долго, как должен, это может быть причиной для беспокойства.

Что делать, если аккумулятор вздулся

Вздутый литий-ионный аккумулятор очень опасен. Давление может привести к физическому разрыву, — аккумулятор может даже загореться или взорваться. Это всего лишь вопрос времени, когда давление достигнет этой точки, поэтому стоит избавиться от неисправных аккумуляторов как можно скорее.

Первым шагом должно быть немедленное выключение устройства и хранение его выключенным. Не подключайте его и не трогайте, оставьте в безопасном месте и держите там, желательно подальше от всего, что может загореться.

Если это возможно и безопасно, следует извлечь аккумулятор. Просто будьте осторожны, чтобы не слишком сильно его трогать в процессе, и постарайтесь не вдыхать запахи, которые он может выделять. Однако стоит заменить аккумулятор смартфона, обратившись к профессионалам. У технических специалистов есть необходимые знания и инструменты, чтобы сделать это легко. Они также могут найти подходящую замену.

Как утилизировать вздувшуюся батарею

Если вы извлекли батарею самостоятельно, вам следует избавиться от нее безопасным способом. Не стоит просто выбрасывать ее в мусор. Вздувшаяся батарея телефона может стать причиной пожара.

Если это безопасно, следует отнести батарею смартфона в авторизованный центр сбора батарей или пункт переработки электронных отходов.

Ранее мы писали, что аккумулятор от украинского стартапа работает 30 лет на отходах. Украинский стартап SorbiForce, который базируется в Аризоне (США), создал прототип инновационной органической батареи на основе сельскохозяйственных отходов.