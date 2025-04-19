Акумулятор смартфона здувся: які причини та що з цим робити

Існує кілька причин, через які літій-іонний акумулятор може здутися. Однак зазвичай батареї здуваються через накопичення газу, що створює тиск і розширює їх.

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Про це пише androidauthority.com.

Що викликає здуття акумулятора телефону?

Є кілька причин, через які акумулятор накопичує газ.

Якщо акумулятор неправильно виготовлений, газ може повільно накопичуватися під час процесу заряджання. Це означає, що просте заряджання телефону може стати проблемою, особливо з огляду на те, що підзаряджання телефону також створює тепло. Тепло прискорює процес здуття. Варто пам'ятати, що залишати телефон на сонці занадто довго або поруч із дуже гарячими предметами не можна.

Фізичне пошкодження акумулятора також може бути поширеною причиною здуття.

Ще одна причина — старіння акумуляторів. Хімічні реакції можуть змінюватися, і деталі слабшають. Якщо залишити акумулятор без діла на довгий час, не заряджаючи і не розряджаючи його, ви, швидше за все, він здується.

Як дізнатися, чи здулася батарея телефону

Найпростіший спосіб дізнатися, чи здулася батарея, — оглянути пристрій (або батарею, якщо можете). Чи є якісь нерівності? Ви можете помітити незвичайне коливання, коли кладете її на рівну поверхню. Також зверніть увагу на деформовані форми: панелі смартфона можуть відшаровуватися, оскільки роздута форма батареї чинить на них тиск.

Неприємний металевий запах також може бути ознакою здуття акумулятора.

Якщо акумулятор заряджається занадто повільно або заряд тримається не так довго, як повинен, це може бути причиною для занепокоєння.

Що робити, якщо акумулятор здувся

Здутий літій-іонний акумулятор дуже небезпечний. Тиск може призвести до фізичного розриву, — акумулятор може навіть загорітися або вибухнути. Це всього лише питання часу, коли тиск досягне цієї точки, тому варто позбутися несправних акумуляторів якомога швидше.

Першим кроком має бути негайне вимкнення пристрою та зберігання його вимкненим. Не підключайте його і не чіпайте, залиште в безпечному місці та тримайте там, бажано подалі від усього, що може загорітися.

Якщо це можливо і безпечно, слід витягти акумулятор. Просто будьте обережні, щоб не надто сильно його чіпати в процесі, і постарайтеся не вдихати запахи, які він може виділяти. Однак варто замінити акумулятор смартфона, звернувшись до професіоналів. У технічних фахівців є необхідні знання та інструменти, щоб зробити це легко. Вони також можуть знайти відповідну заміну.

Як утилізувати батарею, що роздулася

Якщо ви витягли батарею самостійно, вам слід позбутися її безпечним способом. Не варто просто викидати її в сміття. Батарея телефону, що роздулася, може стати причиною пожежі.

Якщо це безпечно, слід віднести батарею смартфона в авторизований центр збору батарей або пункт переробки електронних відходів.

Раніше ми писали, що акумулятор від українського стартапу працює 30 років на відходах. Український стартап SorbiForce, який базується в Аризоні (США), створив прототип інноваційної органічної батареї на основі сільськогосподарських відходів.