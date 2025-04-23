Пехотинец РФ дистанционно сдался в плен FPV-дрону ВСУ: как это было (видео)

Пилоты FPV-дронов подразделения Marlet 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины дистанционно взяли в плен пехотинца Вооруженных сил Российской Федерации.

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Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube-канале подразделения.

Пехотинец ВС РФ сдался в плен FPV-дрону

Расчету FPV-дронов поступил приказ о ликвидации двух российских пехотинцев в населенном пункте Новоселка Донецкой области. После первого вылета один из оккупантов выжил и решил сдаться в плен.

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В ходе второго вылета операторы БПЛА заметили, что выживший российский пехотинец сигнализирует жестами о готовности сдаться в плен. После этого FPV-дрон вывел оккупанта к украинским позициям.

"В настоящее время с ним работают наши спецслужбы", — сказал военнослужащий ВСУ.

Как дроны ВСУ берут в плен россиян

Отметим, что это не первый случай, когда россияне сдаются в плен через БПЛА. Так, ранее украинские военнослужащие убедили оккупанта сдаться с помощью квадрокоптера DJI Mavic, оснащенного громкоговорителем.

"Услышал украинскую птичку, которая предлагала сдаться. Гарантировал жизнь и гарантировали, что будут хорошо относиться. Принял правильное решение. Сдался. Я против войны. Я не хотел здесь оказаться", — рассказал пленный.

Также сообщалось, что во время боев в Харьковской области украинцы пленили российского солдата, сбросив с дрона шоколадку. На батончике была нарисована схематическая инструкция по сдаче в плен ВСУ.