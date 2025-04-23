Піхотинець РФ дистанційно здався в полон FPV-дрону ЗСУ: як це було (відео)

Пілоти FPV-дронів підрозділу Marlet 31-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України дистанційно взяли в полон піхотинця Збройних сил Російської Федерації.

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Відповідні кадри було опубліковано на YouTube-каналі підрозділу.

Піхотинець ЗС РФ здався в полон FPV-дрону

Розрахунку FPV-дронів надійшов наказ про ліквідацію двох російських піхотинців у населеному пункті Новосілка Донецької області. Після першого вильоту один з окупантів вижив і вирішив здатися в полон.

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Під час другого вильоту оператори БпЛА помітили, що російський піхотинець, який вижив, сигналізує жестами про готовність здатися в полон. Після цього FPV-дрон вивів окупанта до українських позицій.

"Наразі з ним працюють наші спецслужби", — сказав військовослужбовець ЗСУ.

Як дрони ЗСУ беруть у полон росіян

Зазначимо, що це не перший випадок, коли росіяни здаються в полон через БпЛА. Так, раніше українські військовослужбовці переконали окупанта здатися за допомогою квадрокоптера DJI Mavic, оснащеного гучномовцем.

"Почув українську пташку, яка пропонувала здатися. Гарантували життя і гарантували, що будуть добре ставитися. Ухвалив правильне рішення. Здався. Я проти війни. Я не хотів тут опинитися", — розповів полонений.

Також повідомлялося, що під час боїв у Харківській області українці полонили російського солдата, скинувши з дрона шоколадку. На батончику було намальовано схематичну інструкцію щодо здачі в полон ЗСУ.