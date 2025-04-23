Піхотинець РФ дистанційно здався в полон FPV-дрону ЗСУ: як це було (відео)
Пілоти FPV-дронів підрозділу Marlet 31-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України дистанційно взяли в полон піхотинця Збройних сил Російської Федерації.
Відповідні кадри було опубліковано на YouTube-каналі підрозділу.
Розрахунку FPV-дронів надійшов наказ про ліквідацію двох російських піхотинців у населеному пункті Новосілка Донецької області. Після першого вильоту один з окупантів вижив і вирішив здатися в полон.Важливо
Під час другого вильоту оператори БпЛА помітили, що російський піхотинець, який вижив, сигналізує жестами про готовність здатися в полон. Після цього FPV-дрон вивів окупанта до українських позицій.
"Наразі з ним працюють наші спецслужби", — сказав військовослужбовець ЗСУ.
Як дрони ЗСУ беруть у полон росіян
Зазначимо, що це не перший випадок, коли росіяни здаються в полон через БпЛА. Так, раніше українські військовослужбовці переконали окупанта здатися за допомогою квадрокоптера DJI Mavic, оснащеного гучномовцем.
"Почув українську пташку, яка пропонувала здатися. Гарантували життя і гарантували, що будуть добре ставитися. Ухвалив правильне рішення. Здався. Я проти війни. Я не хотів тут опинитися", — розповів полонений.
Також повідомлялося, що під час боїв у Харківській області українці полонили російського солдата, скинувши з дрона шоколадку. На батончику було намальовано схематичну інструкцію щодо здачі в полон ЗСУ.