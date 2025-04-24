Вместо солнечных панелей: представлен ветрогенератор-"звезда" с 11 лопастями (видео)
Компания Missouri General разработала ветряную турбину Freedom II мощностью 2000 Вт, которая генерирует электроэнергию при минимальном ветре.
Преимущества ветрогенератора раскрыл портал ECOticias. В издании описывают ветряную турбину в форме звезды как альтернативу традиционным солнечным панелям для дома.
Missouri General Freedom II включает 11 лопастей Raptor. Турбина начинает вырабатывать энергию при скорости ветра 9 километров в час. Особая конструкция позволяет лопастям выдерживать ветер до 200 километров в час.
Благодаря горячему погружению и цинкованию ступица турбины защищена от образования ржавчины. Ветрогенератор способен работать непрерывно в течение многих лет, прежде чем потребуются капитальный ремонт или процедуры замены.
Особенности лопастей Raptor
По данным Missouri Wind and Solar, турбина Freedom II использует лопасти Raptor Generation 4. Они изготовлены из революционных композитных материалов на основе углеродного волокна, используемых в авиационной промышленности. Аналогичный материал используется в истребителе F-22 Raptor.Важно
Сообщается, что лопасти Raptor Generation 4могут прослужить 75 лет под солнцем. Они разработаны, чтобы выдерживать экстремальную жару, отрицательные температуры и высокую скорость вращения.
"Мы протестировали множество лопастей на рынке и пришли к выводу, что наши лопасти Raptor Generation 4 являются лучшими по долговечности, производительности, эстетике и общей стоимости", — подчеркнули в компании.
Напомним, компания Aviva начала отключать свою ветряную турбину в шотландском округе Перт-энд-Кинроосс из-за жалобы местных жителей на "мерцание тени", которую поддержал местный совет.