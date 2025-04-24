Замість сонячних панелей: представлений вітрогенератор-"зірка" з 11 лопатями (відео)

Компанія Missouri General розробила вітряну турбіну Freedom II потужністю 2000 Вт, яка генерує електроенергію за мінімального вітру.

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Переваги вітрогенератора розкрив портал ECOticias. У виданні описують вітряну турбіну у формі зірки як альтернативу традиційним сонячним панелям для дому.

Вітрогенератор Freedom II

Missouri General Freedom II включає 11 лопатей Raptor. Турбіна починає виробляти енергію за швидкості вітру 9 кілометрів на годину. Особлива конструкція дає змогу лопатям витримувати вітер до 200 кілометрів на годину.

Вітряна турбіна Freedom II

Завдяки гарячому зануренню і цинкуванню маточина турбіни захищена від утворення іржі. Вітрогенератор здатний працювати безперервно протягом багатьох років, перш ніж будуть потрібні капітальний ремонт або процедури заміни.

Особливості лопатей Raptor

За даними Missouri Wind and Solar, турбіна Freedom II використовує лопаті Raptor Generation 4. Вони виготовлені з революційних композитних матеріалів на основі вуглецевого волокна, що використовуються в авіаційній промисловості. Аналогічний матеріал використовується у винищувачі F-22 Raptor.

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Повідомляється, що лопаті Raptor Generation 4 можуть прослужити 75 років під сонцем. Вони розроблені, щоб витримувати екстремальну спеку, негативні температури і високу швидкість обертання.

"Ми протестували безліч лопатей на ринку і дійшли висновку, що наші лопаті Raptor Generation 4 є кращими за довговічністю, продуктивністю, естетикою та загальною вартістю", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, компанія Aviva почала відключати свою вітряну турбіну в шотландському окрузі Перт-енд-Кінроосс через скаргу місцевих жителів на "мерехтіння тіні", яку підтримала місцева рада.