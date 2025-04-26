Инновационная операция: в Чернигове достали осколок из сердца военного магнитом (видео)
В Чернигове врачи извлекли осколок из сердца раненого военнослужащего с помощью неодимового магнита.
Гендиректор второй городской больницы Владислав Кухарь сообщил изданию "Суспільне Чернігів", что до этого в Чернигове такие операции не проводились.
Операция прошла при поддержке специалистов Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. В Чернигов прибыли пять человек, у которых уже есть опыт 168 таких операций.
"Это операция удаления осколка огнестрельного, боевая травма грудной клетки. Было инновационное применение неодимового магнита, который очень здорово нам помогает", — сказал директор института Василий Лазоришинец.
Сообщается, что боец получил ранение 9 апреля. Перед операцией он прошел курс антибактериальной терапии и необходимые дообследования. По итогу осколок был успешно удален, состояние пациента сейчас удовлетворительное.
"Удалось все сделать без применения аппарата искусственного кровообращения. То есть нанесли бойцу минимальную травму", — отметил заведующий кардиологическим отделением городской больницы №2 Игорь Венгер.Важно
На следующий день после операции военнослужащий Сергей рассказал, что получил ранение на Сумском направлении. В машину, в которой он ехал с позиций, попали два FPV-дрона.
"Самое главное — жив, все остальное – ерунда", — сказал Сергей.
Напомним, ранее команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеимона и Института Амосова спасли жизнь украинского военного Романа Клизы, у которого в сердце застрял сантиметровый осколок.
Также сообщалось, что нейрохирурги львовской детской больницы Святого Николая успешно удалили из головного мозга 9-летнего жителя Херсона Михаила Воловика осколок мины размером 8 мм.