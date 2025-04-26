Інноваційна операція: у Чернігові дістали осколок із серця військового магнітом (відео)
У Чернігові лікарі витягли осколок із серця пораненого військовослужбовця за допомогою неодимового магніту.
Гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар повідомив виданню "Суспільне Чернігів", що до цього в Чернігові такі операції не проводилися.
Операція пройшла за підтримки фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. До Чернігова прибули п'ятеро людей, у яких уже є досвід 168 таких операцій.
"Це операція видалення осколка вогнепального, бойова травма грудної клітки. Було інноваційне застосування неодимового магніту, який дуже здорово нам допомагає", — сказав директор інституту Василь Лазоришинець.
Повідомляється, що боєць отримав поранення 9 квітня. Перед операцією він пройшов курс антибактеріальної терапії та необхідні дообстеження. За підсумком осколок було успішно видалено, стан пацієнта зараз задовільний.
"Вдалося все зробити без застосування апарату штучного кровообігу. Тобто завдали бійцю мінімальної травми", — зазначив завідувач кардіологічного відділення міської лікарні №2 Ігор Венгер.Важливо
Наступного дня після операції військовослужбовець Сергій розповів, що отримав поранення на Сумському напрямку. У машину, в якій він їхав із позицій, влучили два FPV-дрони.
"Найголовніше — живий, усе інше — дурниця", — сказав Сергій.
Нагадаємо, раніше команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова врятували життя українського військового Романа Клізи, у якого в серці застряг сантиметровий осколок.
Також повідомлялося, що нейрохірурги львівської дитячої лікарні Святого Миколая успішно видалили з головного мозку 9-річного жителя Херсона Михайла Воловика осколок міни розміром 8 мм.