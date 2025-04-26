Інноваційна операція: у Чернігові дістали осколок із серця військового магнітом (відео)

У Чернігові лікарі витягли осколок із серця пораненого військовослужбовця за допомогою неодимового магніту.

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Гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар повідомив виданню "Суспільне Чернігів", що до цього в Чернігові такі операції не проводилися.

Лікарі дістали осколок із серця військового за допомогою магніту

Операція пройшла за підтримки фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. До Чернігова прибули п'ятеро людей, у яких уже є досвід 168 таких операцій.

Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Василь Лазоришинець

"Це операція видалення осколка вогнепального, бойова травма грудної клітки. Було інноваційне застосування неодимового магніту, який дуже здорово нам допомагає", — сказав директор інституту Василь Лазоришинець.

Повідомляється, що боєць отримав поранення 9 квітня. Перед операцією він пройшов курс антибактеріальної терапії та необхідні дообстеження. За підсумком осколок було успішно видалено, стан пацієнта зараз задовільний.

Завідувач кардіологічного відділення міської лікарні №2 Ігор Венгер

"Вдалося все зробити без застосування апарату штучного кровообігу. Тобто завдали бійцю мінімальної травми", — зазначив завідувач кардіологічного відділення міської лікарні №2 Ігор Венгер.

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Наступного дня після операції військовослужбовець Сергій розповів, що отримав поранення на Сумському напрямку. У машину, в якій він їхав із позицій, влучили два FPV-дрони.

"Найголовніше — живий, усе інше — дурниця", — сказав Сергій.

Військовослужбовець Сергій

Нагадаємо, раніше команда кардіохірургів Лікарні Святого Пантелеймона та Інституту Амосова врятували життя українського військового Романа Клізи, у якого в серці застряг сантиметровий осколок.

Також повідомлялося, що нейрохірурги львівської дитячої лікарні Святого Миколая успішно видалили з головного мозку 9-річного жителя Херсона Михайла Воловика осколок міни розміром 8 мм.