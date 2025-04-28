На поле боя скоро появятся полностью автономные дроны: почему нужно опасаться РФ и Китая

В средине апреля немецкий стартап Stark запустил свой первый дрон OWE-V, способный самостоятельно избегать других боевых систем. Разработчики считают, что скоро боевые действия изменят автономные беспилотные системы, способные самостоятельно находить, выбирать и атаковать цели.

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Об этом пишет американское издание Financial Times.

OWE-V — это ударный беспилотный летательный аппарат с двумя X-образными крыльями, который напоминает крылатую ракету или российский барражирующий боеприпас "Ланцет". Он может взлетать вертикально и поражать цели на расстоянии до 100 км. Дрон также получил специальное программное обеспечение, которое позволяет ему автономно принимать решения в реальном времени во время выполнения боевых миссий.

Многие БПЛА уже могут автономно перемещаться и отслеживать движущиеся цели, но управляющий директор Stark Филип Локвуд, уверяет, что "не за горами" развертывание аппаратов следующего поколения, которым не требуется команда человека для выбора и поражения целей. ЕС призывает запретить полностью автономное оружие, поскольку пока нет законодательства, регулирующего его применение, а согласование международного договора в рамках ООН продвигается медленно.

Ударный беспилотник OWE-V от Stark Фото: Stark

Филип Локвуд, ранее возглавлявший отдел инноваций в НАТО, предупредил, что другие страны, например, Россия и Китай не будут колебаться, применяя столь смертоносное оружие. К тому же, Stark разработала средства контроля, чтобы гарантировать, что человек будет следить за любыми решениями машины.

«На данном этапе мы не готовы ослаблять эти средства контроля», — сказал он.

В то же время на войне в Украине многие системы уже используют автономную навигацию и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для прокладывания собственных маршрутов, противодействия глушению и отслеживания движущихся целей. На фоне этого многие компании много инвестируют в беспилотные технологии, а разработчики обещают высокую точность и ударную мощь при цене гораздо меньшей, чем ракеты и танки.

Производители более традиционных видов оружия опровергают заявления о том, что беспилотники стоимостью от нескольких тысяч до сотен тысяч евро, смогут заменить более дорогую технику и сэкономить бюджетные средства.

"Дроны не меняют правила игры. Текущая дискуссия предполагает, что дроны в одиночку могут выиграть войну — это определенно не так", — заявил в прошлом месяце Армин Паппергер, генеральный директор производителя боеприпасов Rheinmetall.

Stark, имеющая офисы в Мюнхене, Берлине и Киеве, уверена, что военные дроны будут востребованы даже после окончания войны в Украине.

"Недоверие к России будет сохраняться еще долгие, долгие годы, а возможно, и поколения", — сказал Локвуд.

Ранее писали, как чипы нового поколения могут изменить войну. По мнению украинского военнослужащего Юрия Касьянова, с их помощью дроны станут полностью автономными и более опасными.