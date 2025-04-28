На полі бою скоро з'являться повністю автономні дрони: чому потрібно побоюватися РФ і Китаю

У середині квітня німецький стартап Stark запустив свій перший дрон OWE-V, здатний самостійно уникати інших бойових систем. Розробники вважають, що скоро бойові дії змінять автономні безпілотні системи, здатні самостійно знаходити, вибирати й атакувати цілі.

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Про це пише американське видання Financial Times.

OWE-V — це ударний безпілотний літальний апарат із двома X-подібними крилами, що нагадує крилату ракету або російський баражувальний боєприпас "Ланцет". Він може злітати вертикально і вражати цілі на відстані до 100 км. Дрон також отримав спеціальне програмне забезпечення, яке дає йому змогу автономно ухвалювати рішення в реальному часі під час виконання бойових місій.

Багато БПЛА вже можуть автономно переміщатися і відстежувати рухомі цілі, але керуючий директор Stark Філіп Локвуд, запевняє, що "не за горами" розгортання апаратів наступного покоління, яким не потрібна команда людини для вибору і ураження цілей. ЄС закликає заборонити повністю автономну зброю, оскільки поки немає законодавства, що регулює її застосування, а узгодження міжнародного договору в рамках ООН просувається повільно.

Ударний безпілотник OWE-V від Stark Фото: Stark

Філіп Локвуд, який раніше очолював відділ інновацій у НАТО, попередив, що інші країни, наприклад, Росія і Китай, не вагатимуться, застосовуючи настільки смертоносну зброю. До того ж, Stark розробила засоби контролю, щоб гарантувати, що людина стежитиме за будь-якими рішеннями машини.

"На цьому етапі ми не готові послаблювати ці засоби контролю", — сказав він.

Водночас на війні в Україні багато систем уже використовують автономну навігацію і програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для прокладання власних маршрутів, протидії глушінню і відстеження рухомих цілей. На тлі цього багато компаній багато інвестують у безпілотні технології, а розробники обіцяють високу точність і ударну міць за ціною набагато меншою, ніж ракети і танки.

Виробники більш традиційних видів зброї спростовують заяви про те, що безпілотники вартістю від кількох тисяч до сотень тисяч євро зможуть замінити дорожчу техніку і заощадити бюджетні кошти.

"Дрони не змінюють правила гри. Поточна дискусія передбачає, що дрони поодинці можуть виграти війну — це безумовно не так", — заявив минулого місяця Армін Паппергер, генеральний директор виробника боєприпасів Rheinmetall.

Stark, що має офіси в Мюнхені, Берліні та Києві, впевнена, що військові дрони будуть затребувані навіть після закінчення війни в Україні.

"Недовіра до Росії зберігатиметься ще довгі, довгі роки, а можливо, і покоління", — сказав Локвуд.

Раніше писали, як чіпи нового покоління можуть змінити війну. На думку українського військовослужбовця Юрія Касьянова, з їхньою допомогою дрони стануть повністю автономними і більш небезпечними.