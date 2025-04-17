Умные дроны изменят войну: какие возможности открывает микрочип нового поколения

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Пока мы тут воюем, тайваньская компания TSMC — мировой лидер на рынке полупроводников — представила микрочип по технологическому процессу 2 нм. Не буду здесь засорять мозги техническими подробностями, но это давно ожидаемое событие повлияет и на ход нашей войны.

До сих пор самые маленькие чипы создавали по технологии 3 нм (у россиян — 65 нм), новые микрочипы будут на 15% быстрее и на 30% экономичнее. Это не только позволит создать более производительные смартфоны и компьютеры, но и сделать более умные дроны.

Ведь по сути своей fpv-дроны нашей войны — то ли радиоуправляемые по радио, то ли по оптоволокну, летающие, плавающие, ползающие, — это дистанционно управляемые аппараты. Это, по-честному сказать, и не дроны вообще, не роботы.

Все разнообразные системы автоматического захвата и сопровождения целей, донаведения на цель — не превращают fpv-дроны в настоящих роботов. "Настоящими" — можно назвать только дальнобойные дроны, которые не управляются человеком.

Микрочип, который меняет все Фото: Flickr

Чтобы превратить обычный, массовый fpv-дрон в настоящего автономного дрона-солдата на поле боя, ему надо добавить мозгов.

На сегодняшний день вполне возможно сделать "мозги" для дрона, которые помогут ему самостоятельно находить и идентифицировать цели в заданном районе, и атаковать их. Только весить такие "мозги" будут килограмма три–четыре вместе с дополнительной аккумуляторной батареей, и стоить очень дорого — на каждый дрон такие мозги не поставишь.

Переход на 2 нм частично решает эту проблему. И уже в этом году дроны заметно "поумнеют". В 2027 году появятся чипы с размерностью 1 нм, в 2029-м — 0,7 нанометра. И это, вероятно, будет уже технологический предел для технологий на основе кремния.

И это будет означать упадок эры человечества, потому что дроны станут умнее очень многих людей, особенно тех, кто сегодня (как и вчера) не делает практически ничего для того, чтобы выиграть нашу войну завтра.

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