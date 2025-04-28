Почему обновление ПО "сажает" батарею: производители Android назвали топ-5 причин

Регулярное обновление программного обеспечения, кроме добавления полезных функций, может приносить и определённые неудобства. Например, может падать время работы батареи, и на это есть несколько ключевых причин.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

Например, может наблюдаться повышенная фоновая активность после обновления. Когда программное обеспечение обновляется, гаджет запускает несколько фоновых процессов в момент перезагрузки. Одной из первых вещей, которую делает ваш Android, является повторная оптимизация установленных приложений, перекомпиляция их для обеспечения эффективной работы с новой версией программного обеспечения. Также очищаются кэши приложений, чтобы избежать сбоев или ошибок, которые могут возникнуть из-за задержек старых данных.

Все это происходит незаметно, но может быть ресурсоемким. Поскольку телефон использует больше вычислительной мощности в фоновом режиме, он, естественно, потребляет и больше заряда.

Если вы заметили, что ваш телефон немного нагревается после обновления, это, скорее всего, тоже результат процесса оптимизации после обновления, работающего в фоновом режиме.

Смартфон на зарядке Фото: androidpolice.com

Новые функции могут незаметно разряжать аккумулятор

Обновления Android часто вводят новые функции и изменения на уровне системы, и одна из причин, по которой батарея может разряжаться быстрее после обновления, — именно эти обновления. Некоторые из новых инструментов или служб могут начать работать в фоновом режиме без ведома пользователя и потреблять больше энергии, чем раньше.

Чаще всего "виновниками" являются процедуры автоматизации и службы определения местоположения. Например, если у вас есть устройство Samsung Galaxy, процедура Bixby, которая использует данные о местоположении, может запускаться чаще после обновления. И если она работает чаще в фоновом режиме, это может привести к заметному снижению срока службы батареи со временем.

Обновления могут изменить настройки батареи

Иногда компании выпускают обновления программного обеспечения, которые незаметно для пользователя изменяют настройки батареи. Например, обновление Android 15 QPR1 принесло оптимизацию зарядки на устройства Pixel. Иногда мы можем включить эти опции случайно, и из-за этого батарея не будет заряжаться полностью или будет заряжаться медленнее.

С другой стороны, некоторые обновления могут даже намеренно снижать максимальную емкость заряда устройства, чтобы сохранить долгосрочное "здоровье" батареи. Google уже подтвердила, что будущее обновление (хотя и необязательное) снизит максимальную емкость заряда телефонов серии Pixel 9. Это означает, что телефон не будет заряжаться до своей предыдущей максимальной емкости. Однако это снижение не окажет существенного влияния на повседневную работу батареи.

Большее время использования телефона

Обновления Android часто привносят новые интересные функции и визуальные изменения, которые заставляют пользователя проводить с телефоном больше времени. Например, обновление One UI 7 от Samsung подразумевало обновленный вид и несколько новых инструментов на устройства Galaxy.

Так как телефон используется больше, это увеличивает время работы экрана и использование ресурсов. Соответственно, и батарея разряжается быстрее.

Возможные ошибки, которые разряжают батарею

Обновления не застрахованы от ошибок. Такие ошибки могут быть и широко распространенными, и затрагивать только какую-то определенную группу пользователей, но в любом случае они могут спровоцировать неожиданную разрядку батареи.

На зарядку могут повлиять ошибки в обновлениях Фото: androidpolice.com

Обычно производители выпускают небольшие обновления или исправления для решения этих проблем, но бывает и так, что выпуска такого исправления приходится ждать некоторое время.

Разрядку батареи могут вызывать и установленные приложения – не все из них бывают полностью оптимизированы до последней версии. В таком случае потребление батареи может резко возрасти, пока разработчики приложений не выпустят обновления для улучшения совместимости с новой версией Android.

Кроме того, обновления программного обеспечения могут повлиять и на срок службы батареи телефона. Поэтому разработчики призывают следить за тем, какие именно приложения разряжают батарею, а также наблюдать за состоянием батареи в целом.

Ранее сервис Google Messages сообщил, что будет выявлять в сообщениях откровенный контент и размывать фотографии на устройствах Android. Просматривать присланное изображение иди блокировать номер – решает сам пользователь.

Также Фокус писал, что пользователи Android должны быть внимательны, – ведь обновления системы Google Play часто бывают скрытыми, и о них можно просто не знать. Также Фокус писал, что пользователи Android должны быть внимательны, – ведь обновления системы Google Play часто бывают скрытыми, и о них можно просто не знать.