Чому оновлення ПЗ "садить" батарею: виробники Android назвали топ 5 причин

Регулярне оновлення програмного забезпечення, крім додавання корисних функцій, може приносити і певні незручності. Наприклад, може падати час роботи батареї, і на це є кілька ключових причин.

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Про це повідомляє androidpolice.com.

Наприклад, може спостерігатися підвищена фонова активність після оновлення. Коли програмне забезпечення оновлюється, гаджет запускає кілька фонових процесів у момент перезавантаження. Однією з перших речей, яку робить ваш Android, є повторна оптимізація встановлених додатків, перекомпіляція їх для забезпечення ефективної роботи з новою версією програмного забезпечення. Також очищаються кеші додатків, щоб уникнути збоїв або помилок, які можуть виникнути через затримки старих даних.

Усе це відбувається непомітно, але може бути ресурсоємним. Оскільки телефон використовує більше обчислювальної потужності у фоновому режимі, він, природно, споживає і більше заряду.

Якщо ви помітили, що ваш телефон трохи нагрівається після оновлення, це, найімовірніше, теж результат процесу оптимізації після оновлення, що працює у фоновому режимі.

Смартфон на зарядці Фото: androidpolice.com

Нові функції можуть непомітно розряджати акумулятор

Оновлення Android часто вводять нові функції та зміни на рівні системи, і одна з причин, через яку батарея може розряджатися швидше після оновлення, — саме ці оновлення. Деякі з нових інструментів або служб можуть почати працювати у фоновому режимі без відома користувача і споживати більше енергії, ніж раніше.

Найчастіше "винуватцями" є процедури автоматизації та служби визначення місця розташування. Наприклад, якщо у вас є пристрій Samsung Galaxy, процедура Bixby, яка використовує дані про місцезнаходження, може запускатися частіше після оновлення. І якщо вона працює частіше у фоновому режимі, це може призвести до помітного зниження терміну служби батареї з часом.

Оновлення можуть змінити налаштування батареї

Іноді компанії випускають оновлення програмного забезпечення, які непомітно для користувача змінюють налаштування батареї. Наприклад, оновлення Android 15 QPR1 принесло оптимізацію зарядки на пристрої Pixel. Іноді ми можемо увімкнути ці опції випадково, і через це батарея не заряджатиметься повністю або заряджатиметься повільніше.

З іншого боку, деякі оновлення можуть навіть навмисно знижувати максимальну ємність заряду пристрою, щоб зберегти довгострокове "здоров'я" батареї. Google вже підтвердила, що майбутнє оновлення (хоча й необов'язкове) знизить максимальну ємність заряду телефонів серії Pixel 9. Це означає, що телефон не буде заряджатися до своєї попередньої максимальної ємності. Однак це зниження не матиме істотного впливу на повсякденну роботу батареї.

Більший час використання телефону

Оновлення Android часто привносять нові цікаві функції та візуальні зміни, які змушують користувача проводити з телефоном більше часу. Наприклад, оновлення One UI 7 від Samsung передбачало оновлений вигляд і кілька нових інструментів на пристрої Galaxy.

Оскільки телефон використовується більше, це збільшує час роботи екрана і використання ресурсів. Відповідно, і батарея розряджається швидше.

Можливі помилки, які розряджають батарею

Оновлення не застраховані від помилок. Такі помилки можуть бути і широко поширеними, і зачіпати тільки якусь певну групу користувачів, але в будь-якому разі вони можуть спровокувати несподіване розряджання батареї.

На зарядку можуть вплинути помилки в оновленнях Фото: androidpolice.com

Зазвичай виробники випускають невеликі оновлення або виправлення для розв'язання цих проблем, але буває й так, що на випуск такого виправлення доводиться чекати деякий час.

Розрядку батареї можуть спричиняти і встановлені додатки — не всі з них бувають повністю оптимізовані до останньої версії. У такому разі споживання батареї може різко зрости, поки розробники застосунків не випустять оновлення для поліпшення сумісності з новою версією Android.

Крім того, оновлення програмного забезпечення можуть вплинути і на термін служби батареї телефону. Тому розробники закликають стежити за тим, які саме додатки розряджають батарею, а також спостерігати за станом батареї загалом.

Раніше сервіс Google Messages повідомив, що виявлятиме в повідомленнях відвертий контент і розмиватиме фотографії на пристроях Android. Переглядати надіслане зображення чи блокувати номер — вирішує сам користувач.

Також Фокус писав, що користувачі Android мають бути уважними, — адже оновлення системи Google Play часто бувають прихованими, і про них можна просто не знати. Також Фокус писав, що користувачі Android мають бути уважними, — адже оновлення системи Google Play часто бувають прихованими, і про них можна просто не знати.