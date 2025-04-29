Топ-10 лайфхаков для улучшения сигнала смартфона: что нужно знать, если у вас Android или iPhone

Низкий уровень сигнала может сильно испортить впечатление от поездки и создать неприятную ситуацию, оставив хозяина телефона без GPS и без возможности обратиться за помощью. Однако для этой проблемы есть несколько вполне доступных решений.

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Об этом пишет cnet.com.

Простые решения сработают и на iPhone, и на Android, независимо от тарифного плана. Например, иногда достаточно перейти в режим полета. При этом следует помнить, что, хотя программное обеспечение на разных моделях iPhone относительно одинаковое, Samsung Galaxy, Google Pixel и другие телефоны Android могут иметь разные версии программного обеспечения, поэтому некоторые настройки и их расположение тоже могут отличаться.

Чтобы улучшить качество обслуживания мобильной связи, попробуйте выполнить такие действия.

Следите, чтобы не было никаких препятствий

Важно, чтобы между телефоном и источником сигнала не было препятствий. Для этого надо отойти от металлических предметов или бетонных стен, которые мешают приему сигнала. Вместо этого подойдите к окну или выйдите на улицу, если это возможно.

Снимите чехол с телефона

Это касается любого чехла, особенно толстого, – чтобы антенна телефона ничем не была заблокирована и могла принимать лучший сигнал.

Убедитесь, что телефон заряжен

Поиск и подключение к более сильному сигналу расходуют заряд батареи, поэтому, если батарея вашего телефона уже разряжена, у вас могут возникнуть трудности с получением качественного обслуживания.

Включите режим полета

Самый быстрый и простой способ попытаться исправить проблемы с сигналом — отключить и снова включить соединение на телефоне. Если вы перемещаетесь из одного места в другое, включение режима полета перезапускает модемы Wi-Fi, Bluetooth и сотовой сети, что заставляет их искать лучший сигнал в этом районе.

Для Android: проведите пальцем вниз от верхней части экрана — чтобы открыть панель быстрых настроек — и затем коснитесь значка режима полета. Подождите, пока ваш телефон полностью отключится от Wi-Fi и сотовых соединений. Это не происходит мгновенно, поэтому дайте ему не меньше 15 секунд, прежде чем снова коснуться значка режима полета.

Для iPhone: тут возможны варианты в зависимости от модели iPhone. На iPhone X и более поздних моделях проведите пальцем вниз от верхнего правого угла, чтобы открыть "Пункт управления". На более старых моделях iPhone проведите пальцем вверх от нижней части экрана. Затем нажмите значок режима полета, который станет оранжевым, когда он включен. Тут тоже следует подождать 15 секунд, прежде чем выключить его.

Опция "Самолет" может оказаться полезной Фото: cnet.com

Если режим полета не работает, перезагрузите телефон

Телефон – это по сути мини-компьютер, и проблему с подключением иногда можно решить, просто перезапустив устройство.

Для Android: удерживайте кнопку питания или кнопку питания и клавишу уменьшения громкости (в зависимости от вашего телефона Android), пока не появится экранное меню, а затем нажмите «Перезагрузить». Если ваш телефон не предлагает опцию перезапуска, вы можете просто нажать «Выключить», чтобы выключить устройство, а затем снова загрузить его с помощью кнопки питания.

Для iPhone: на iPhone X и более старых моделях удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одну из кнопок регулировки громкости, а затем проведите вправо по ползунку питания, чтобы выключить устройство. Подождите, пока оно полностью не выключится, затем нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение», чтобы снова включить его.

Телефону, как и компьютеру, может помочь перезагрузка Фото: cnet.com

Выньте и вставьте SIM-карту

Еще один полезный шаг по устранению неполадок – извлечение SIM-карты, если она есть в вашем телефоне. Потом ее надо вставить ее обратно (при включенном телефоне). Если SIM-карта загрязнена, очистите ее. Если на ней есть какие-либо дефекты, возможно, ее придется заменить.

Проверьте настройки оператора (обновите ПО)

Мобильные операторы часто рассылают обновления настроек оператора, чтобы улучшить связь для звонков, данных и сообщений в своей сети. Хотя эта функция доступна на всех моделях iPhone, она не универсальна для Android, поэтому вы можете не найти настройки оператора, если у вас нет поддерживаемого телефона.

Для iPhone: обновления оператора должны просто появиться, и вы можете обновиться из соответствующего всплывающего сообщения. Чтобы заставить iPhone проверить наличие обновления настроек оператора, перейдите в «Настройки» — «Основные» — «О телефоне». Если обновление доступно, вам будет предложено установить его.

Для Android: придется открыть приложение «Настройки» и ввести «Настройки оператора», чтобы найти возможные обновления. На поддерживаемых Pixel перейдите в «Настройки» — «Сеть и интернет» — «Интернет» , нажмите на шестеренку рядом с названием оператора, а затем нажмите «Версии настроек оператора» .

Сбросьте сетевые настройки телефона

Если вы решили воспользоваться этим пунктом, то будьте осторожны – сброс настроек также сбросит все сохраненные пароли Wi-Fi, VPN-подключения и пользовательские настройки APN для тех операторов, которые требуют дополнительной настройки.

Для Android: в приложении «Настройки» найдите «Сброс настроек сети» и нажмите на эту настройку. На Pixel эта настройка называется «Сброс Wi-Fi, мобильных устройств и Bluetooth». После сброса настроек сети не забудьте снова подключить телефон к домашней и рабочей сетям Wi-Fi.

Для iPhone: перейдите в «Настройки» — «Передача или сброс iPhone» — «Сброс» — «Сброс настроек сети». Далее вы увидите предупреждение о том, что сброс настроек сети приведет к сбросу настроек Wi-Fi, мобильных данных и Bluetooth. Нажмите «Сброс настроек сети», и ваш телефон перезагрузится.

Обратитесь к оператору связи

Иногда неожиданные проблемы с сигналом могут быть связаны с проблемами вашего беспроводного оператора. Вышка сотовой связи могла выйти из строя, или оптоволоконный кабель вышки мог быть оборван, что привело к отключению.

Если у вас постоянно возникают проблемы с подключением или сохранением соединения с сотовой сетью или сетью передачи данных, возможно, зона покрытия вашего оператора не распространяется на территорию вашего района.

Попробуйте усилитель сигнала

В крайнем случае можно попробовать усилитель сигнала, чтобы улучшить прием сотовой связи. Но здесь главным минусом будет высокая стоимость такого решения.

Также Фокус писал, что пользователи Android должны быть внимательны, – ведь обновления системы Google Play часто бывают скрытыми , и хозяин гаджета может просто об этом не знать.