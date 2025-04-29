Топ 10 лайфхаків для поліпшення сигналу смартфона: що потрібно знати, якщо у вас Android або iPhone

Низький рівень сигналу може сильно зіпсувати враження від поїздки і створити неприємну ситуацію, залишивши господаря телефону без GPS і без можливості звернутися по допомогу. Однак для цієї проблеми є кілька цілком доступних рішень.

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Про це пише cnet.com.

Прості рішення спрацюють і на iPhone, і на Android, незалежно від тарифного плану. Наприклад, іноді достатньо перейти в режим польоту. При цьому слід пам'ятати, що, хоча програмне забезпечення на різних моделях iPhone відносно однакове, Samsung Galaxy, Google Pixel та інші телефони Android можуть мати різні версії програмного забезпечення, тому деякі налаштування та їхнє розташування теж можуть відрізнятися.

Щоб поліпшити якість обслуговування мобільного зв'язку, спробуйте виконати такі дії.

Слідкуйте, щоб не було жодних перешкод

Важливо, щоб між телефоном і джерелом сигналу не було перешкод. Для цього треба відійти від металевих предметів або бетонних стін, які заважають прийому сигналу. Натомість підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю, якщо це можливо.

Зніміть чохол із телефону

Це стосується будь-якого чохла, особливо товстого, — щоб антена телефону нічим не була заблокована і могла приймати кращий сигнал.

Переконайтеся, що телефон заряджений

Пошук і підключення до сильнішого сигналу витрачають заряд батареї, тому, якщо батарея вашого телефону вже розряджена, у вас можуть виникнути труднощі з отриманням якісного обслуговування.

Увімкніть режим польоту

Найшвидший і найпростіший спосіб спробувати виправити проблеми з сигналом — вимкнути та знову ввімкнути з'єднання на телефоні. Якщо ви переміщуєтесь з одного місця в інше, увімкнення режиму польоту перезапускає модеми Wi-Fi, Bluetooth і стільникової мережі, що змушує їх шукати кращий сигнал у цьому районі.

Для Android: проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана — щоб відкрити панель швидких налаштувань — і потім торкніться значка режиму польоту. Зачекайте, поки ваш телефон повністю відключиться від Wi-Fi і стільникових з'єднань. Це не відбувається миттєво, тому дайте йому не менше 15 секунд, перш ніж знову торкнутися значка режиму польоту.

Для iPhone: тут можливі варіанти залежно від моделі iPhone. На iPhone X і пізніших моделях проведіть пальцем униз від верхнього правого кута, щоб відкрити "Пункт управління". На старіших моделях iPhone проведіть пальцем вгору від нижньої частини екрана. Потім натисніть значок режиму польоту, який стане помаранчевим, коли він увімкнений. Тут теж слід почекати 15 секунд, перш ніж вимкнути його.

Опція "Літак" може виявитися корисною Фото: cnet.com

Якщо режим польоту не працює, перезавантажте телефон

Телефон — це, по суті, міні-комп'ютер, і проблему з підключенням іноді можна вирішити, просто перезапустивши пристрій.

Для Android: утримуйте кнопку живлення або кнопку живлення і клавішу зменшення гучності (залежно від вашого телефону Android), поки не з'явиться екранне меню, а потім натисніть "Перезавантажити". Якщо ваш телефон не пропонує опцію перезапуску, ви можете просто натиснути "Вимкнути", щоб вимкнути пристрій, а потім знову завантажити його за допомогою кнопки живлення.

Для iPhone: на iPhone X і старіших моделях утримуйте кнопку "Режим сну/Пробудження" та одну з кнопок регулювання гучності, а потім проведіть вправо повзунком живлення, щоб вимкнути пристрій. Зачекайте, поки він повністю не вимкнеться, потім натисніть кнопку "Режим сну/Пробудження", щоб знову увімкнути його.

Телефону, як і комп'ютеру, може допомогти перезавантаження Фото: cnet.com

Вийміть і вставте SIM-карту

Ще один корисний крок з усунення неполадок — вилучення SIM-карти, якщо вона є у вашому телефоні. Потім її треба вставити її назад (при ввімкненому телефоні). Якщо SIM-карта забруднена, очистіть її. Якщо на ній є якісь дефекти, можливо, її доведеться замінити.

Перевірте налаштування оператора (оновіть ПЗ)

Мобільні оператори часто розсилають оновлення налаштувань оператора, щоб поліпшити зв'язок для дзвінків, даних і повідомлень у своїй мережі. Хоча ця функція доступна на всіх моделях iPhone, вона не універсальна для Android, тому ви можете не знайти налаштування оператора, якщо у вас немає підтримуваного телефону.

Для iPhone: оновлення оператора повинні просто з'явитися, і ви можете оновитися з відповідного спливаючого повідомлення. Щоб змусити iPhone перевірити наявність оновлення налаштувань оператора, перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Про телефон". Якщо оновлення доступне, вам буде запропоновано встановити його.

Для Android: доведеться відкрити додаток "Налаштування" і ввести "Налаштування оператора", щоб знайти можливі оновлення. На підтримуваних Pixel перейдіть у "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "Інтернет" , натисніть на шестірню поруч із назвою оператора, а потім натисніть "Версії налаштувань оператора" .

Скиньте мережеві налаштування телефону

Якщо ви вирішили скористатися цим пунктом, то будьте обережні — скидання налаштувань також скине всі збережені паролі Wi-Fi, VPN-підключення і призначені для користувача налаштування APN для тих операторів, які потребують додаткового налаштування.

Для Android: у додатку "Налаштування" знайдіть "Скидання налаштувань мережі" і натисніть на це налаштування. На Pixel це налаштування називається "Скидання Wi-Fi, мобільних пристроїв і Bluetooth". Після скидання налаштувань мережі не забудьте знову підключити телефон до домашньої та робочої мереж Wi-Fi.

Для iPhone: перейдіть у "Налаштування" — "Передача або скидання iPhone" — "Скидання" — "Скидання налаштувань мережі". Далі ви побачите попередження про те, що скидання налаштувань мережі призведе до скидання налаштувань Wi-Fi, мобільних даних і Bluetooth. Натисніть "Скидання налаштувань мережі", і ваш телефон перезавантажиться.

Зверніться до оператора зв'язку

Іноді несподівані проблеми з сигналом можуть бути пов'язані з проблемами вашого бездротового оператора. Вишка стільникового зв'язку могла вийти з ладу, або оптоволоконний кабель вишки міг бути обірваний, що призвело до відключення.

Якщо у вас постійно виникають проблеми з підключенням або збереженням з'єднання зі стільниковою мережею або мережею передавання даних, можливо, зона покриття вашого оператора не поширюється на територію вашого району.

Спробуйте підсилювач сигналу

У крайньому разі можна спробувати підсилювач сигналу, щоб поліпшити прийом стільникового зв'язку. Але тут головним мінусом буде висока вартість такого рішення.

Також Фокус писав, що користувачі Android мають бути уважними, — адже оновлення системи Google Play часто бувають прихованими і господар гаджета може просто про це не знати.