Смартфоны Samsung Galaxy 2025 года: топ-5 моделей с наилучшими характеристиками (видео)

Эксперты выбрали лучшие модели Samsung 2025. В рейтинг попали смартфоны Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy Z Flip 6. Есть и прошлогодний Samsung Galaxy S24, и более бюджетный Galaxy A15 5G.

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Об этом пишет cnet.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Лидером рейтинга стал Samsung Galaxy S25 Ultra. Он располагает максимальным набором функций – новый процессор Snapdragon 8 Elite, сверхширокоугольная камера с высоким разрешением, несколько профессиональных инструментов для видеосъемки, которые конкурируют с iPhone 16 Pro. антибликовый дисплей. При этом функции искусственного интеллекта могут работать с перебоями.

Характеристики и конфигурации

Размер экрана: 6,9 дюймов

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камеры: 200-мегапиксельная (широкоугольная), 50-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 10-мегапиксельная (3-кратный телефото), 50-мегапиксельная (5-кратный телефото), 12-мегапиксельная (селфи).

Samsung Galaxy S25

У этого телефона – тот же чип Snapdragon и оперативная память, что и у Galaxy S25 Ultra, а также очень мощная тройная задняя камера, которая показывает отличный результат и при съёмке на открытом воздухе, и в помещении при смешанном освещении. Его называют идеальным выбором для поклонников Android. При этом он стоит заметно дешевле, чем Galaxy S25 Ultra (800 и 1300 долларов соответственно).

Характеристики и конфигурации

Размер экрана: 6,2 дюйма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камеры: 50-мегапиксельная (широкоугольная), 12-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 10-мегапиксельная (3-кратный телефото).

Samsung Galaxy Z Flip 6

Этот складной телефон от Samsung оснащён функцией автоматического масштабирования фотографий, которая позволяет удерживать телефон в полуоткрытом положении, а масштаб при этом увеличивается или уменьшается (переключаясь между основной и сверхширокоугольной камерами), чтобы получить оптимально подходящую фотографию. Есть более емкая батарея и процессор Qualcomm Snapdragon 8 третьего поколения.

Характеристики и конфигурации

Размер экрана: 6,7 дюйма и 3,4 дюйма (обложка)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 3-го поколения

Камеры: 50-мегапиксельная (широкоугольная), 12-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 10-мегапиксельная (селфи).

Samsung Galaxy S24

Прошлогодняя модель проявляет себя весьма неплохо. В частности, батарея без проблем выдерживает долгий день использования на одной зарядке. С одной стороны, этот телефон похож на более ранние S22 и S23, но длительное время автономной работы, несомненно, есть огромным плюсом.

Характеристики и конфигурации

Размер экрана: 6,2 дюйма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 3-го поколения

Камеры: 50-мегапиксельная (широкоугольная), 12-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 10-мегапиксельная (3-кратный телефото), 12-мегапиксельная (селфи).

Samsung Galaxy A15 5G

Эта бюджетная модель (стоимостью 200 долларов) – простой выбор для тех, кто собирается покупать телефон на долгий срок. Samsung предоставляет ему четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет поддержки безопасности, что в этом ценовом диапазоне не имеет себе равных. Качество фотографий компромиссное, так как речь всё же о бюджетном варианте: снимки на открытом воздухе хороши, но в помещении уступают по качеству.

Характеристики и конфигурации

Размер экрана: 6,5 дюймов

Процессор: MediaTek Dimensity 6100 Plus

Камеры: 50-мегапиксельная (широкоугольная), 5-мегапиксельная (сверхширокоугольная), 2-мегапиксельная (макро), 13-мегапиксельная (селфи).

Ранее Фокус сообщал, что в телефонах Samsung Galaxy может появиться-инструмент искусственного интеллекта Perplexity. Он также может быть встроен и в телефоны Motorola.

Также стало известно, что компания Samsung представила новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro с высокой мощностью и защитой. Разработчики отмечали, что протестировали дисплей гаджета на устойчивость к дезинфицирующим средствам, поэтому экран со временем не ухудшается даже при постоянной чистке.