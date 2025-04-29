Смартфони Samsung Galaxy 2025 року: топ 5 моделей із найкращими характеристиками (відео)

Експерти обрали найкращі моделі Samsung 2025 року. До рейтингу потрапили смартфони Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy Z Flip 6. Є і торішній Samsung Galaxy S24, і більш бюджетний Galaxy A15 5G.

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Про це пише cnet.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Лідером рейтингу став Samsung Galaxy S25 Ultra. Він має в своєму розпорядженні максимальний набір функцій — новий процесор Snapdragon 8 Elite, надширококутну камеру з високою роздільною здатністю, кілька професійних інструментів для відеозйомки, які конкурують з iPhone 16 Pro. антивідблисковий дисплей. При цьому функції штучного інтелекту можуть працювати з перебоями.

Характеристики та конфігурації

Розмір екрана: 6,9 дюймів

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камери: 200-мегапіксельна (ширококутна), 50-мегапіксельна (надширококутна), 10-мегапіксельна (3-кратний телефото), 50-мегапіксельна (5-кратний телефото), 12-мегапіксельна (селфі).

Samsung Galaxy S25

У цього телефону — той самий чип Snapdragon і оперативна пам'ять, що й у Galaxy S25 Ultra, а також дуже потужна потрійна задня камера, яка показує чудовий результат і під час зйомки на відкритому повітрі, і в приміщенні при змішаному освітленні. Його називають ідеальним вибором для шанувальників Android. При цьому він коштує помітно дешевше, ніж Galaxy S25 Ultra (800 і 1300 доларів відповідно).

Характеристики та конфігурації

Розмір екрана: 6,2 дюйма

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камери: 50-мегапіксельна (ширококутна), 12-мегапіксельна (надширококутна), 10-мегапіксельна (3-кратний телефото).

Samsung Galaxy Z Flip 6

Цей складаний телефон від Samsung оснащений функцією автоматичного масштабування фотографій, яка дає змогу утримувати телефон у напіввідчиненому положенні, а масштаб водночас збільшується або зменшується (перемикаючись між основною і надширококутною камерами), щоб отримати оптимально підходящу фотографію. Є більш ємна батарея і процесор Qualcomm Snapdragon 8 третього покоління.

Характеристики та конфігурації

Розмір екрана: 6,7 дюйма і 3,4 дюйма (обкладинка)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 3-го покоління

Камери: 50-мегапіксельна (ширококутна), 12-мегапіксельна (надширококутна), 10-мегапіксельна (селфі).

Samsung Galaxy S24

Торішня модель проявляє себе досить непогано. Зокрема, батарея без проблем витримує довгий день використання на одній зарядці. З одного боку, цей телефон схожий на більш ранні S22 і S23, але тривалий час автономної роботи, безсумнівно, є величезним плюсом.

Характеристики та конфігурації

Розмір екрана: 6,2 дюйма

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 3-го покоління

Камери: 50-мегапіксельна (ширококутна), 12-мегапіксельна (надширококутна), 10-мегапіксельна (3-кратний телефото), 12-мегапіксельна (селфі).

Samsung Galaxy A15 5G

Ця бюджетна модель (вартістю 200 доларів) — простий вибір для тих, хто збирається купувати телефон на довгий термін. Samsung надає йому чотири роки оновлень програмного забезпечення і п'ять років підтримки безпеки, що в цьому ціновому діапазоні не має собі рівних. Якість фотографій компромісна, оскільки йдеться все ж про бюджетний варіант: знімки на відкритому повітрі хороші, але в приміщенні поступаються за якістю.

Характеристики та конфігурації

Розмір екрану: 6,5 дюймів

Процесор: MediaTek Dimensity 6100 Plus

Камери: 50-мегапіксельна (ширококутна), 5-мегапіксельна (надширококутна), 2-мегапіксельна (макро), 13-мегапіксельна (селфі).

Раніше Фокус повідомляв, що в телефонах Samsung Galaxy може з'явитися інструмент штучного інтелекту Perplexity. Він також може бути вбудований і в телефони Motorola.

Також стало відомо, що компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy XCover 7 Pro з високою потужністю та захистом. Розробники зазначали, що протестували дисплей ґаджета на стійкість до дезінфекційних засобів, тож екран з часом не погіршується навіть за постійного чищення.