Бесшумная ветряная турбина Vind Panel Wiatrowy выглядит, как забор: что в ней еще особенного

Турбина Vind Panel может вырабатывать энергию даже в условиях слабого ветра, что делает ее подходящей для регионов, ранее считавшихся непригодными для ветроэнергетики.

Related video

Об этом пишет портал Blaze Trends.

Ветрогенератор можно устанавливать в различных местах, включая частные владения, сады, крыши, промышленные зоны, автомагистрали, мосты и даже аэропорты. В отличие от солнечных панелей, Vind Panel вырабатывает электроэнергию круглосуточно.

Благодаря высоте от 1 до 4 метров и регулируемой длине Vind Panel может поместиться в компактных помещениях. Десятиметровый забор может генерировать 1 кВт электроэнергии. Соответственно 1000 метров ветряных панелей могут вырабатывать до 100 кВт.

По словам производителя, турбина способна выдерживать сильные ветры без ущерба для безопасности или эффективности.

Напомним, компания Hydrogen Future Industries разработала ветряную турбину с круглым обрамлением. Конструкция позволяет турбине достигать мощности 1500 кВт, будучи компактнее обычных моделей с открытым ротором.

В свою очередь норвежская компания World Wide Wind разработала ветрогенератор с двумя вращающимися в противоположных направлениях турбинами вдоль вертикальной оси. Эта конструкция плавает на поверхности воды без какой-либо опоры на дне.