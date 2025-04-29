Безшумна вітряна турбіна Vind Panel Wiatrowy виглядає, як паркан: що в ній ще особливого

Турбіна Vind Panel може виробляти енергію навіть в умовах слабкого вітру, що робить її придатною для регіонів, які раніше вважалися непридатними для вітроенергетики.

Related video

Про це пише портал Blaze Trends.

Вітрогенератор можна встановлювати в різних місцях, включно з приватними володіннями, садами, дахами, промисловими зонами, автомагістралями, мостами і навіть аеропортами. На відміну від сонячних панелей, Vind Panel виробляє електроенергію цілодобово.

Завдяки висоті від 1 до 4 метрів і регульованій довжині Vind Panel може поміститися в компактних приміщеннях. Десятиметровий паркан може генерувати 1 кВт електроенергії. Відповідно 1000 метрів вітряних панелей можуть виробляти до 100 кВт.

За словами виробника, турбіна здатна витримувати сильні вітри без шкоди для безпеки або ефективності.

Нагадаємо, компанія Hydrogen Future Industries розробила вітряну турбіну з круглим обрамленням. Конструкція дає змогу турбіні досягати потужності 1500 кВт, будучи компактнішою за звичайні моделі з відкритим ротором.

Своєю чергою норвезька компанія World Wide Wind розробила вітрогенератор із двома турбінами, що обертаються в протилежних напрямках уздовж вертикальної осі. Ця конструкція плаває на поверхні води без будь-якої опори на дні.