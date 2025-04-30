Миллионы приложений для Android-смартфонов просто исчезли: пользователи в недоумении

С начала 2024 года число приложений в Google Play Store сократилось почти вдвое: с 3,4 млн до 1,8 млн. Такое радикальное уменьшение связано с ужесточением политики качества – в первую очередь под «сокращение» попали малофункциональные, спамовые и не внушающие доверия программы.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

Как отмечает издание, при этом активность разработки приложений остается высокой: в этом году было уже более 10 тыс. новых релизов.

Что касается сокращения Play Store, то все началось в июле 2024-го, когда Google решила усилить контроль за качеством приложений. Оказалось, что Play Store переполнен некачественными приложениями – это и «сломанные» приложения, которые не работают или не открываются, и приложения без реальных функций (такие, которые просто отображали PDF-файл, или только фоновый рисунок, или же не делали вообще ничего). При этом Apple уже давно применяет более строгие стандарты к приложениям, размещенным на своей платформе.

В Google тоже стали более жестко проверять и сами приложения, и их разработчиков, ввели обязательное тестирование новых учетных записей и начали применять инструменты ИИ для обнаружения угроз. В итоге компания заблокировала 2,36 млн приложений, нарушающих политику Play Store, еще до их запуска, и забанила более 158 тыс. аккаунтов разработчиков, связанных с вредоносным поведением.

Уже в нынешнем году в Play Store было запущено 10 400 новых приложений – на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В Google надеются, что, так как спама и беспорядка стало меньше, поиск качественных приложений заметно упростится.

Ранее Фокус писал, что среди нежелательного контента, который можно было вполне легально установить через магазин Play Store, оказались и потенциально опасные программы SpyLoan.

Также стало известно, что, несмотря на важность обновлений системы Google Play, такие обновления часто остаются скрытыми и пользователи могут просто о них не знать.