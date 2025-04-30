Мільйони додатків для Android-смартфонів просто зникли: користувачі здивовані

З початку 2024 року кількість застосунків у Google Play Store скоротилася майже вдвічі: з 3,4 млн до 1,8 млн. Таке радикальне зменшення пов'язане з жорсткістю політики якості — насамперед під "скорочення" потрапили малофункціональні, спамові програми, що не викликають довіри, а також програми, які не вселяють довіри.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Як зазначає видання, водночас активність розробки застосунків залишається високою: цього року було вже понад 10 тис. нових релізів.

Що стосується скорочення Play Store, то все почалося в липні 2024-го, коли Google вирішила посилити контроль за якістю додатків. Виявилося, що Play Store переповнений неякісними додатками — це і "зламані" додатки, що не працюють або не відкриваються, і додатки без реальних функцій (такі, що просто відображали PDF-файл, або лише фоновий малюнок, або ж не робили взагалі нічого). При цьому Apple вже давно застосовує суворіші стандарти до додатків, розміщених на своїй платформі.

У Google теж стали жорсткіше перевіряти і самі застосунки, і їхніх розробників, запровадили обов'язкове тестування нових облікових записів і почали застосовувати інструменти ШІ для виявлення загроз. У підсумку компанія заблокувала 2,36 млн застосунків, що порушують політику Play Store, ще до їх запуску, і забанила понад 158 тис. акаунтів розробників, пов'язаних зі шкідливою поведінкою.

Уже в нинішньому році в Play Store було запущено 10 400 нових додатків — на 7,1% більше, ніж за той самий період минулого року. У Google сподіваються, що, оскільки спаму і безладу стало менше, пошук якісних додатків помітно спроститься.

Раніше Фокус писав, що серед небажаного контенту, який можна було цілком легально встановити через магазин Play Store, виявилися і потенційно небезпечні програми SpyLoan.

Також стало відомо, що, незважаючи на важливість оновлень системи Google Play, такі оновлення часто залишаються прихованими і користувачі можуть просто про них не знати.