Статьи в "Википедии" будет писать ИИ: сохранят ли работу люди-редакторы

Онлайн-энциклопедия «Википедия» представила свою новую стратегию внедрения искусственного интеллекта. План рассчитан на ближайшие три года, и, согласно ему, ИИ будет помогать редакторам и волонтерам – но не работать вместо них.

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Об этом сообщает TechCrunch.

Руководство «Википедии» заверяет, что ИИ привлекут для облегчения работы людей. Например, его планируют задействовать для того, чтобы быстрее переводить статьи, чтобы излагать информацию более доступно, – а редакторы таким образом получат больше времени для обсуждений, касающихся создания, изменения или обновления статей.

Редакторы и модераторы смогут сосредоточиться на своих актуальных задачах, не отвлекаясь на техническую сторону вопроса, пояснило руководство «Википедии».

«Мы уверены в успехе работы с искусственным интеллектом не только относительно того, что мы делаем, но и как мы это делаем», – сказал директор по машинному обучению в Wikimedia Foundation Крис Олбон. Он обещает, что в центре внимания всегда будет «подход к человеку».

Ещё Олбон сообщил, что использоваться будет открытый код ИИ, а ставку сделают на прозрачность, с учётом сложности многоязычия – одной из основ «Википедии».

К тому же, как отметило руководство проекта, очень важно поддерживать в порядке базу знаний интернет-энциклопедии: генеративный искусственный интеллект, который становится всё более популярным, в то же время и часто подводит пользователей своими ошибками и придуманными ответами.

Ранее Фокус сообщал про прецедент, когда искусственный интеллект стал студентом Венского университета. Небинарный ИИ под названием "Флинн" прошел все необходимые отборы от представления портфолио до прохождения собеседования.

Также стало известно, что на Пасху в этом году искусственный интеллект в образе Христа посоветовал пользователям готовиться к концу света с помощью аптечки от международной организации "Красный Крест".