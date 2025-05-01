Статті у "Вікіпедії" писатиме ШІ: чи збережуть роботу люди-редактори

Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" представила свою нову стратегію впровадження штучного інтелекту. План розрахований на найближчі три роки, і, згідно з ним, ШІ допомагатиме редакторам і волонтерам — але не працюватиме замість них.

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Про це повідомляє TechCrunch.

Керівництво "Вікіпедії" запевняє, що ШІ залучать для полегшення роботи людей. Наприклад, його планують задіяти для того, щоб швидше перекладати статті, щоб викладати інформацію більш доступно, — а редактори в такий спосіб отримають більше часу для обговорень, що стосуються створення, зміни чи оновлення статей.

Редактори та модератори зможуть зосередитися на своїх актуальних завданнях, не відволікаючись на технічний аспект питання, пояснило керівництво "Вікіпедії".

"Ми впевнені в успіху роботи зі штучним інтелектом не тільки щодо того, що ми робимо, а й як ми це робимо", — сказав директор з машинного навчання у Wikimedia Foundation Кріс Олбон. Він обіцяє, що в центрі уваги завжди буде "підхід до людини".

Ще Олбон повідомив, що використовуватиметься відкритий код ШІ, а ставку зроблять на прозорість, з урахуванням складності багатомовності — однієї з основ "Вікіпедії".

До того ж, як зазначило керівництво проєкту, дуже важливо підтримувати в порядку базу знань інтернет-енциклопедії: генеративний штучний інтелект, що стає дедалі популярнішим, водночас і часто підводить користувачів своїми помилками та вигаданими відповідями.

Раніше Фокус повідомляв про прецедент, коли штучний інтелект став студентом Віденського університету. Небінарний ШІ під назвою "Флінн" пройшов усі необхідні відбори від подання портфоліо до проходження співбесіди.

Також стало відомо, що на Великдень цього року штучний інтелект в образі Христа порадив користувачам готуватися до кінця світу за допомогою аптечки від міжнародної організації "Червоний Хрест".