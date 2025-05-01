Электроника никогда не будет прежней: что изменят ученые и при чем тут серебро

Южнокорейские ученые разработали первую в мире экологически чистую технологию нанесения покрытия серебром, используя в качестве ключевого компонента покрытия соединение фосфора.

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Об этом сообщает /interestingengineering.com.

Как отмечает издание, новая технология может преобразить электронику. В частности, результаты исследования могут пригодиться в сфере изготовления корпусов полупроводников и электронных компонентов.

Южнокорейский метод позволяет проводить серебрение без использования высокотоксичного цианида. Кислотный раствор для гальванопокрытия формируется на основе фосфорных соединений, которые успешно производят однородные и стабильные тонкие серебряные пленки.

Экологически чистый процесс серебрения для полупроводников и электронных компонентов имеет важное значение для улучшения передачи электрического сигнала в различных типах систем.

Традиционный цианид вредит экологии

Ученые напомнили, что традиционные технологии серебрения зависят от цианида — токсичного вещества, которое очень негативно влияет на окружающую среду.

«Эта технология не только решает экологические проблемы, связанные с традиционными процессами серебрения, но и позволяет производить высококачественные покрытия, необходимые для производства полупроводников и электронных компонентов», — сказал доктор Джу-Юл Ли, главный научный сотрудник Корейского института материаловедения и руководитель проекта.

Исследователи надеются, что их открытие послужит катализатором инноваций в различных промышленных областях.

Равномерное серебрение – путь к экологичному будущему

Новая методика обеспечивает равномерное и стабильное серебрение в кислой среде без использования цианида или дополнительных добавок.

Используя фосфиновые лиганды для стабилизации ионов серебра и предотвращения их осаждения, исследовательская группа оптимизировала концентрацию электролитов на основе фосфора для повышения качества гальванопокрытия.

Спектр применения новой технологии очень широкий – от электронной и автомобильной промышленности до здравоохранения и возобновляемых источников энергии. Ученые называют возможность получения высококачественных серебряных покрытий без ущерба для окружающей среды дорогой к более зеленому будущему.

Новый метод можно использовать в тех отраслям, где требуется высококачественное серебрение: кроме уже упомянутых электронных компонентов и корпусов полупроводников, это могут быть медицинские приборы, оптические датчики и прецизионные детали.

Ранее Фокус сообщал, что новый материал для солнечных панелей может заменить серебро и другие металлы. Компания GraphEnergyTech разрабатывает для замены серебра технологию графеновых электродов.

Также стало известно, что в Китае создали солнечные батареи из "отходов". Технологии переработки позволяют отделять и повторно использовать кремний, алюминий, стекло и даже серебро из выброшенных модулей.