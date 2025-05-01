Електроніка ніколи не буде такою, як раніше: що змінять учені та до чого тут срібло

Південнокорейські вчені розробили першу у світі екологічно чисту технологію нанесення покриття сріблом, використовуючи як ключовий компонент покриття сполуку фосфору.

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Про це повідомляє /interestingengineering.com.

Як зазначає видання, нова технологія може перетворити електроніку. Зокрема, результати дослідження можуть стати в пригоді у сфері виготовлення корпусів напівпровідників та електронних компонентів.

Південнокорейський метод дає змогу проводити сріблення без використання високотоксичного ціаніду. Кислотний розчин для гальванопокриття формується на основі фосфорних сполук, які успішно виробляють однорідні та стабільні тонкі срібні плівки.

Екологічно чистий процес сріблення для напівпровідників і електронних компонентів має важливе значення для поліпшення передачі електричного сигналу в різних типах систем.

Традиційний ціанід шкодить екології

Науковці нагадали, що традиційні технології сріблення залежать від ціаніду — токсичної речовини, яка дуже негативно впливає на навколишнє середовище.

"Ця технологія не тільки розв'язує екологічні проблеми, пов'язані з традиційними процесами сріблення, а й дає змогу виробляти високоякісні покриття, необхідні для виробництва напівпровідників і електронних компонентів", — сказав доктор Джу-Юл Лі, головний науковий співробітник Корейського інституту матеріалознавства та керівник проєкту.

Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття послужить каталізатором інновацій у різних промислових галузях.

Рівномірне сріблення — шлях до екологічного майбутнього

Нова методика забезпечує рівномірне і стабільне сріблення в кислому середовищі без використання ціаніду або додаткових добавок.

Використовуючи фосфінові ліганди для стабілізації іонів срібла та запобігання їхньому осадженню, дослідницька група оптимізувала концентрацію електролітів на основі фосфору для підвищення якості гальванопокриття.

Спектр застосування нової технології дуже широкий — від електронної та автомобільної промисловості до охорони здоров'я та відновлюваних джерел енергії. Вчені називають можливість отримання високоякісних срібних покриттів без шкоди для довкілля дорогою до більш зеленого майбутнього.

Новий метод можна використовувати в тих галузях, де потрібне високоякісне сріблення: крім уже згаданих електронних компонентів і корпусів напівпровідників, це можуть бути медичні прилади, оптичні датчики та прецизійні деталі.

Раніше Фокус повідомляв, що новий матеріал для сонячних панелей може замінити срібло та інші метали. Компанія GraphEnergyTech розробляє для заміни срібла технологію графенових електродів.

Також стало відомо, що в Китаї створили сонячні батареї з "відходів". Технології переробки дають змогу відокремлювати і повторно використовувати кремній, алюміній, скло і навіть срібло з викинутих модулів.